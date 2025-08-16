ÀÐÇË¼óÁêÂà¿Ø¤â¡©ÆüËÜ³ô¤ÎÌ¿±¿°®¤ë¤ªËßÌÀ¤±À¯¶É
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ×»þÁíºÛÁªµó³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÌ¿±¿¤Ï¡©º£¸å¤ÎÆüËÜ³ô¤Ë¤âÀ¯¶É¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤½¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
º£½µ¡Ê8·î12Æü¡Á15Æü¡Ë¤Î³ô²Á¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Î¾å¾º¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤âTOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤âÏ¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÆÀ¤Æ¤·¤Æ¡ÖÍý¶þ¤Ï¸å¤«¤é²ß¼Ö¤ÇÍè¤ë¡×¡£ÀìÌç²È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¸å¹Ö¼á¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤í¤·¤«¤í¤¦¡£
·ë¶É¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤¬¶¯µ¤Áê¾ì¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿
¡ Bull markets are born on pessimism, ¡Ê¶¯µ¤Áê¾ì¤ÏÈá´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¢ grow on skepticism, ¡Ê²ûµ¿¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡Ë
£ mature on optimism, ¡Ê³Ú´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ®½Ï¤·¡Ë
¤ and die on euphoria.¡¡¡ÊÆ«¿ì¤È¤È¤â¤Ë½ª¤ï¤ë¡Ë
¥Ú¥·¥ß¥º¥à¡¢Èá´Ñ¼çµÁ¤¬Ì¢±ä¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤¾¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²òÊü¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤Ö¤Á¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î³ô²Á¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê1³äÄøÅÙÄ´À°¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë±Æ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥³¥ï¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ô¾ì¤Ë¤Ï°Õ³°¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤«¤â¡×¤È¤À¤ó¤À¤óÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖTACO¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£½µ¤â¡¢ËÜÍè¤Ï8·î12Æü¤¬´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÆÃæ¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²Ää»ßÁ¼ÃÖ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë90Æü±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¡¢Çú¾å¤²¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÀÖÂôÎ¼Àµ¡¦·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Æ°¦¤Ê¤ë¡Ö¥é¥È¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ù¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤´¿ÔÎÏ¤âÆÀ¤é¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡¥Þ¥·¡×¤ÊÂÐÊÆ¾ò·ï¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÊ¬ÌîÊÌ´ØÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò¡¢25¡ó¤«¤é15¡ó¤ËÃÍÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ì·®¾Þ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¡¢¤¹¤«¤µ¤ºEU¤È´Ú¹ñ¤¬Æ±¤¸¼ê¸ý¤ÇÂÐÊÆ¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£ÆüÊÆ´Ú¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤¬Æ±¤¸¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´ØÀÇ¤ÎÈï³²¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ó¤Ê²ø¤·¤²¤ÊÏÃ¤òÁÇÄ¾¤Ë¿®¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¯µ¤Áê¾ì¤Ï¡ÖÈá´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢²ûµ¿¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤³¤½¤¬º£²ó¤Î¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î7·î¸ÛÍÑÅý·×¡Ê8·î1Æü¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ë¼å¤¯¡¢´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ü¤Á¤Ü¤Á½Ð»Ï¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¢Æ±7·î¤ÎCPI¡Ê¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¢8·î12Æü¡Ë¤Î¾å¾º¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¸ÛÍÑ¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢9·î¤Ë¤ÏÂÔË¾µ×¤·¤¤Íø²¼¤²¤¬¼Â¸½¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö0.5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÍø²¼¤²¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Êµ¤¸åÂà¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎÍø²¼¤²¤Ï¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¶¯µ¤Áê¾ì¤¬¡Ö³Ú´Ñ¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×ÃÊ³¬¤¬ÅþÍè¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Íè¤¿Æ»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤ï¤¬Ï¢ºÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®È¨ÀÓÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Å¤ß¤òÁý¤¹¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
»Ô¾ì¤Ï¡ÖÀÐÇË¼óÁê¸òÂå¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¾å¾º
¤µ¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâÀ¯¶É¤Ç¤¢¤ë¡£º£½µ¤Î³ô¹â¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢8·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤À¡£µ×¡¹¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃÎ·Ã¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªËßÌÀ¤±¤«¤éº£·îËö¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¯¼£¾ðÀª¤¬µÞÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
7·î20Æü¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Ò¤È¤Ä·èÄêÂÇ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤·¤íÆüËÜ¹ñ¼óÁê¤Ï¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ö¼¤á¤ë¡×¤È¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼þ°Ï¤¬°ú¤À¢¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤·¤ÆÀÐÇË¤µ¤ó¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î»°ÌÚÉðÉ×¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤Ç´¤ê¹ø¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆß´¶ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤ÏÀÅª¤Ë¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¡×Åª¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡Ö¡ôÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡×¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤«¤é3½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Êý¸þ´¶¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Ï¡¢7·î28Æü¤Ë¤ÏÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÄ·è¸¢¤Î¤Ê¤¤²ñ¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í×¤ÏÅÞÆâ¤ÎÉÔËþÊ¬»Ò¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤ë¡Ö¥¬¥¹È´¤¡×¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²ñµÄ¤Ï2»þ´Ö¤ÎÍ½Äê¤òÂçÉý¤Ë±äÄ¹¤·¡¢¼Â¤Ë4»þ´ÖÈ¾¤â¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó²ñ¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î´Ö¡¢°ìÉôµÄ°÷¤«¤é¤ÏÀµ¼°¤ÊÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾±¿Æ°¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¡¢½ðÌ¾¤ÎÄó½Ð¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È8·î8Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î¼Â»Ü¤ò·è¤á¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸«ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¹Åç¡Ê8·î6Æü¡Ë¡¢Ä¹ºê¡Ê8·î9Æü¡Ë¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°Æü¤¬¤¢¤ê¡¢8·î15Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤ÎÀáÌÜ¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤ªËßµÙ¤ß¤Ë¤ÏµÄ°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£8·î8Æü¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÅÞÂ§6¾ò4¹à¡×¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î²òÇ¤¡×¤Ë¶á¤¤µ¬Äê
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÍÂ¼¼£»Ò»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢Ï·àÖ¤ÊµÄ»ö¿Ê¹Ô¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¡£ÍÂ¼»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÅÞÂ§6¾ò4¹à¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¡×¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÅÞÂ§¤Î6¾ò1¹à¤Ï¡¢¡ÖÁíºÛ¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÄê¤á¤ëÁíºÛ¸øÁªµ¬Äø¤Ë¤è¤ê¸øÁª¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£2¹à¤ÏÁíºÛ¤¬Ç¤´üÃæ¤Ë·ç¤±¤¿¾ì¹ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2000Ç¯4·î¤Ë¾®Þ¼·Ã»°¼óÁê¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢3¹à¤Ï¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¬¼°¤ÎÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬6¾ò4¹à¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Á´Ê¸¤ò²¼µ¤·¤è¤¦¡£
ÁíºÛ¤ÎÇ¤´üËþÎ»Á°¤Ë¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷µÚ¤ÓÅÔÆ»ÉÜ¸©»ÙÉôÏ¢¹ç²ñÂåÉ½³Æ°ìÌ¾¤ÎÁí¿ô¤Î²áÈ¾¿ô¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁíºÛ¤¬Ç¤´üÃæ¤Ë·ç¤±¤¿¾ì¹ç¤ÎÁíºÛ¤ò¸øÁª¤¹¤ëÁªµó¤ÎÎã¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíºÛ¤ÎÁªµó¤ò¹Ô¤¦¡£
¤³¤Î¾òÊ¸¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¸½¿¦¤ÎÁíºÛ¤¬¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÞÆâ²áÈ¾¿ô¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Î×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¸½¿¦ÁíºÛ¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡Ö¼¤á¤í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝÌäÂê¤È¤·¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë6¾ò4¹à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î²òÇ¤Á¼ÃÖ¤Ë¶á¤¤µ¬Äê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¾ò¹à¡¢°ÊÁ°¤Ï¼«Ì±ÅÞÅÞÂ§¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2001Ç¯½Õ¤Ë¿¹´îÏ¯¼óÁê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ¿Íµ¤¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î»ÙÉôÁÈ¿¥¤«¤é¡Ö¿¹¥ä¥á¥í¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ØÂ¤Ê¤¬¤é¤³¤ÎÇ¯¤âº£Ç¯¤ÈÆ±¤¸¡ÖÌ¦Ç¯¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñÁªµó¤È7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¾ÇÁç´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ï·ë¶É¡¢¿¹¼óÁê¤¬¼Ç¤¤·¤Æ¡¢¼¡´üÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾®Àô½ã°ìÏº»á¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï±äÌ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÁíºÛ¤Î¥ê¥³¡¼¥ëµ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÅÞÆâµÄÏÀ¤¬µ¯¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤òÄ¾ÀÜ²òÇ¤¤¹¤ëÅÞÆâµ¬Äê¤òÀß¤±¤ë¤È¡¢¤È¤¤ÎÆüËÜ¹ñ¼óÁê¤¬À¯Áè¤Ç°ú¤À¢¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ×»þÁíºÛÁª¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë·èÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤¿ÍÂ¼Áí²ñÄ¹
¤µ¤Æ¡¢ÍÂ¼Áí²ñÄ¹¤ÎµÄ»ö¤Ï¹ª¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢»ÙÉô¡×¤Î°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç6¾ò4¹à¤Î¼Â»Ü¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬ÅÞÂ§¤Î6¾ò5¹à¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°¹à¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢ÅÞËÜÉôÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Îµ½Ò¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤è¤¦ ¡ÊÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ ¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¡×¼Â»Ü¤ÎÍ×µá³ÎÇ§¤òÍÂ¼Áí²ñÄ¹¤¬°©ÂôÁíºÛÁª´É°Ñ°÷Ä¹¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¡¡2025Ç¯8·î12Æü¡Ë¡£
È¯¸À¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½²¼¤ÎÀ¯¼£²ÝÂê¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤ò¹¤¯ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤È¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍÂ¼Áí²ñÄ¹¤Ï¡ÖÅÞÂ§¤Ë¤¢¤ë¡ØÎ×»þÁíºÛÁª¡Ù¤ÎÍ×µá¤ÏÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í×µá¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½ÐÀÊµÄ°÷¤â¤½¤Î°Õ¸þ¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Àµ¼°¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÙ¡¢ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¡×¤Î¼Â»Ü¤òÍ×µá¤¹¤ë¤«¡¢³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤¯¤·¤ÆÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡¢¥²¥¿¤¬ÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°©Âô»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢»ÙÉô¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¤Îµ¬Äê¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞÂ§¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Î¼êÂ³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤³¤ÎµÄ»ö¿Ê¹Ô¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤â¿¹»³´´»öÄ¹¤âµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Î×»þÁíºÛÁª¼Â»Ü¤¬Ç»¸ü¡¢¤ªËßÌÀ¤±¤Î¹ñÆâÀ¯¶É¤ËÃíÌÜ
¤«¤¯¤·¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªËß¤Î´Ö¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤ä¤é¤¶¤ë¤Ù¤¤«¤ò°Õ»×É½¼¨¤¹¤ë¡£ÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¤½¤ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔÀï¤òÁí³ç¤¹¤ëÊ¸½ñ¤âÅÞÆâ¤Ç¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£·î25Æüº¢¤Ë¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤âÉâ¾å¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤ë¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢½Í¡¹¤ÈÀ¯¼£ÆüÄø¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î20Æü¤«¤é²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëTICAD²ñ¹ç¤Ç¤Ï¶¦Æ±µÄÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¾·ÂÔ¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤ë¤Ë9·î¤Ë¤ÏÎ×»þÁíºÛÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²¾¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¤·¤è¤¦¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿20¿Í¤Î´é¤Ö¤ì¤«¤é¤Ï¡¢´ä²°µ£³°Áê¡¢Â¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Áê¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ê¤É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢5¿Í¤¬ÍîÁª¤·¤Æ1¿Í¤¬À¯³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¿¦ÁíÍý¤¬ÁíºÛÁª¤ËºÆ½ÐÇÏ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢20¿Í¤Î¿äÁ¦¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê»öÂÖ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ºòÇ¯9·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢9¿Í¤â¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡£¤·¤«¤ë¤Ëº£Ç¯¤ÎÎ×»þÁíºÛÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î´Ö¤Ë½°µÄ±¡¤È»²µÄ±¡¤Î2¤Ä¤ÎÁªµó¤ÇÂçÇÔ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÂçÉý¤Ë¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤¢¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤ªËß¤Î¸å¡×¤Î¹ñÆâÀ¯¶É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡ÊËÜÊÔ¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤¬½µËö¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¶¥ÇÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
º£½µËö¤Î17Æü¤Ï²Æ¶¥ÇÏ¤ÎÄº¾å·èÀï¡¢»¥ËÚµÇ°¡ÊG2¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ£°ì¤ÎG2¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢½©¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¤ä³¤³°¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î»²Àï¤òÌÜ»Ø¤¹ÍÎÏÇÏ¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·1ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤ÏÏ¢ÀïÏ¢ÇÔ¤Ç¤¢¤ë¡£G1Ì¤¾¡ÍøÇÏ¤Ë¤è¤ë°Õ³°¤Ê¾¡Íø¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÉÔ¿Íµ¤ÇÏ¤Ë¤è¤ëÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤â¾¯¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÆºÇÂç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚµÇ°¤Ï¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥é¤Ç
º£Ç¯¤ÎG1ÇÏ¤ÏºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤ä¼ä¤·¤¤¥á¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¼¡½µ¤Î¿·³ãµÇ°¡ÊG3¡Ë¤ËÍÎÏÇÏ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎãÇ¯¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤ä¤ä°ã¤¦·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤À¡£È¡´ÛµÇ°¡ÊG3¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤Æ¤Ð»Ë¾å½é¤ÎÈ¡´Û¡¢»¥ËÚµÇ°Î¾Êý¤ÎÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤¬¡Ö¥µ¥Þ¡¼2000¥·¥ê¡¼¥º¡×Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢°È¾å¤Îº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤Ï¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¾¡Íø¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ö±þ±çÇÏ·ô¡×¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡ÊÅö»þ24ºÐ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂÐ¹³¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡£Ã±·ê¤Ë¤ÏG1ÇÏ¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£¸å¤Ï¥Ï¥ä¥Æ¥Î¥Õ¥¯¥Î¥¹¥±¡¢¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¡¢¥¢¥ë¥Ê¥·¡¼¥à¤Ê¤É¡£
¤½¤ì¤«¤é¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¸½¾Ý¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤È¡¢¹âÎðÇÏ¤â°Õ³°¤ÈÏ¢¤ËÍí¤à¤Î¤Ç¡¢7ºÐÇÏ¤Î¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¥í¡¼¥º¤Ë¤â°õ¤ò²ó¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤«¤ó¤Ù¤¨¡ÊµÈºê Ã£É§¡Ë ¡§ ÁÐÆüÁí¹ç¸¦µæ½ê¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë