8·î14Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Àé¸¼¼¼»á¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Ãã¿Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÊ¿ÏÂ³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
½ªÀïµÇ°Æü¤ÎÁ°Æü¤ËÅö¤¿¤ë¤ªËß¤Î8·î14Æü¡¢ÃãÆ»Î¢Àé²ÈÁ°²È¸µ¤ÎÀé¸¼¼¼»á¡Ê°Ê¹ß¡¢Àé»á¡Ë¤¬µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡ÊµýÇ¯102¡Ë¡£
¡Ö5·î¤ËÅ¾ÅÝ¤·¹ø¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï6·î1Æü¤ËÅìµþ¤ÇÀé»á¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤Ä¤¨¤¹¤é»È¤ï¤º¤ËÊâ¤¯âßïË¡Ê¤«¤¯¤·¤ã¤¯¡Ë¤È¤·¤¿»Ñ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Îë¾Êó¤Ïº£¤â¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡£
Àé»á¤ÏÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Ãã¿Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢»×ÁÛ²È¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÊ¿ÏÂ³èÆ°²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Àé»á¤Î102Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¸åÊÔ¡§Ž¢ÃãÆ»¤ÏÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤ÎŽ£Ž¤Àé¸¼¼¼»á¤¬102Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ÇÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡ÔÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡Õ¤ÎÀº¿À
Ê¿ÏÂ³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃ¹¶Ââ¤Ç¤Î·Ð¸³
Àé»á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£1943Ç¯¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤ËÆÃ¹¶Ââ°÷¡ÊÂè14´ü³¤·³Èô¹Ô²ÊÍ½È÷³ØÀ¸¡Ë¤ò»Ö´ê¤·¤ÆÆþÂâ¡£ÆÁÅç³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÇÆÃ¹¶·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
½Ð·âÌ¿Îá¤¬²¼¤ëÄ¾Á°¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢·±ÎýÃæ¤Ë¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÍê¤Þ¤ì¡¢½Ð·âÁ°¤ÎÂâ°÷¤ËÃã¤ò¤¿¤Æ¤Æ¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£¤ä¤«¤ó¤ÎÅò¤ÈÇÛµë¤Î¤è¤¦¤«¤ó¤ò»È¤Ã¤¿Â¨ÀÊ¤ÎÃãÀÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÀéÍøµÙ¤ÎÀº¿À¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀï¾ì¤ÇÃã¤ò¤¿¤Æ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ì¿¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ëºÇ¸å¤Îµ§¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àé»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·±ÎýÃæ¡¢¤Î¤Á¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤ò±é¤¸¤ëÀ¾Â¼¹¸»á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£2¿Í¾è¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¡¢·±Îý¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°¤ËÀé»á¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Â©¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿½ªÀïÄ¾Á°¡¢À¾Â¼»á¤ÏÅ¾Â°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢2¿Í¤Ï²ñ¤¨¤º¡¢Àé»á¤ÏÀ¾Â¼»á¤¬½Ð·â¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Àï¸å¡¢±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£1946Ç¯¡¢Ê¸Éô¾Ê¡Ê¸½¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥á¡¼¥Ç¡¼¤Î¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÖÀé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¼¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤ÖÃË¤¬¤¤¤¿¡£·àÃÄÌ±éº¤ÎÁ°¿È¤Ë¤¢¤¿¤ëÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾Â¼»á¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð·âµ¡¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢´ñÀ×Åª¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È´¿´î¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤ª¸ß¤¤µì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÀïÍ§¤È¤·¤Æ¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÀÀ¤¤¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤¿Êý¤¬Áòµ·°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤ó¤À¡×
1997Ç¯4·î¤ËÀ¾Â¼»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡ÊµýÇ¯74¡Ë¡¢Àé»á¤Ï¤½¤ÎÌóÂ«¤É¤ª¤êÁòµ·°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ï»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ªÊì¤µ¡¼¤ó¡Ù¤È¶«¤ÖÀ¼¤¬¼ª¤Î±ü¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤é¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¡Ö×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¡×¤¬¡¢Àé»á¤ÎÊ¿ÏÂ³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃãÆ»¤Î²È¸µ¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÆ±»Ö¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥±
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë´ðÁÃ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÊµìÀ©¡ËÃæ³Ø¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±»Ö¼Ò¤Ç¤Î¶µ°é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃãÆ»¤Î²È¸µ¤ò·Ñ¤°Î©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¥¥ê¥¹¥È¶µ·Ï¤Î³Ø¹»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Àé»á¤ÏÀ¸Á°¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÉã¡ÊÂè14Âå²È¸µ¡¦Ã¸¡¹ºØ¡Ë¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³Á°¤Ç¤·¤¿¡£ÉÜÎ©°ìÃæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¡Ê¤¦¤Á¤ÏÁµ¤Î¿´¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÃãÆ»¤Î²È¸µ¤Ê¤Î¤Ë¡Ë¤Ê¤¼¡¢ÌíÁÉ¶µ¤ÎÆ±»Ö¼Ò¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Éã¤Ï¡Ø¿·ÅçÈ¬½Å¤µ¤ó¤¬Âè13Âå²È¸µ¡¦Ô¤Ç½ºØ¤Ë»Õ»ö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±»Ö¼Ò¤È¤Ï±ï¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»Ö¼Ò¤Ø¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Éã¤ÎÃ¸¡¹ºØ¤Ï¡¢Æ±»Ö¼Ò¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¦¿·Åçê÷¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÈ¬½Å¤¬Àé²È¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆ±»Ö¼Ò¤¬ÀïÁ°¤«¤é±Ñ¸ì¶µ°é¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃãÆ»¤Î¹ñºÝ²½¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Àé»á¤ÏÆ±»Ö¼ÒÃæ³Ø¤Ç¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¥Ï¥ï¥¤Âç³Ø¤ØÎ±³Ø¡£ÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Àé²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ±»Ö¼Ò¤È¤Î±ï¤Ï¿Ê³ØÀè°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃãÆ»¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÊ¸²½¤Î²È¸µ¤¬°Û¤Ê¤ë½¡¶µÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î±Û¶¤ÈÍ»¹ç¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ö¼Ò¤ÇÆÀ¤¿±Ñ¸ìÎÏ¡¢À»½ñ¤ÎÍý²ò¡¢¼«Í³¤ÊµÄÏÀÎÏ¤Ï¡¢Àé»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñºÝ³èÆ°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¡Ö°¦¤ÈÊô»Å¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢ÃãÆ»¤ÎÀº¿À¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸º¢¡¢Æ±»Ö¼ÒÃæ³Ø¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎµðÀ±¤¬¤¤¤ë¡£1973Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹¾ºêÎè±÷Æà»á¤Ç¤¢¤ë¡£
µìÀ©µþÅÔ°ìÃæ¡Ê¸½¡¦µþÅÔÉÜÎ©ÍìËÌ¹â¹»¡Ë¤ÎÆþ»î¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¿À¸Í¤Ç1Ç¯Ï²¿ÍÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¡¢µìÀ©Æ±»Ö¼ÒÃæ³Ø¡Ê¸½¡¦Æ±»Ö¼ÒÃæ¡¦¹â¹»¡Ë¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¹¾ºê»á¤¬1938Ç¯Æþ³Ø¤Ç¡¢Àé»á¤Î1939Ç¯Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¼Ô¤ÏÆ±¤¸º¢¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾ºê»á¤Ï¡¢Æ±»Ö¼ÒÃæ³Ø¤Ç¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï»äÎ©¤È¹ñÎ©¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÎ©¤è¤ê»ä³Ø¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°¦¹»¿´¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±»Ö¼Ò¤Ï¤¤¤¤³Ø¹»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾ºê»á¤ÏÀé»á¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ë¿Ê¤à¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈô¤Óµé¤ÇµìÀ©Âè»°¹â¹»¡ÊµþÅÔ¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎÁ°¿È¤Î1¤Ä¡Ë¤ò·Ð¤ÆÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¡Ê¸½¡¦ÅìµþÂç³Ø¡ËÍý³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÅÏÊÆ¤·¡¢IBM¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø³ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
Àé»á¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤½¤ÎÆ»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¹¾ºê»á¤Ï¸½ºß100ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£Î¾»á¤È¤â¡Ö¿ÍÀ¸¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
102ºÐ¤ÎÄ¹¼÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿3¤Ä¤ÎÈë·í
Àé»á¤¬102ºÐ¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Ù¤Ä¹¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢À¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç·ò¹¯¤ÎÈë·í¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÀº¿À¤Î¼ã¤µ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢102ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â1»þ´ÖÈ¾¤â¤Î¹Ö±é¤òÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¦»Ñ¤Ï¡¢¶¯¤¤ÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àé»á¤¬Ä¹¼÷¤ÎÈë·í¤È¤·¤ÆÉ¬¤ºµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤¦¡Ö³¤·³ÂÎÁà¡×¤À¤Ã¤¿¡£80Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æü²Ý¤À¡£
ÆÃ¹¶Ââ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤³¤ÎÂÎÁà¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤Æ°ºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¿È¤Î·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿´¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¶Ë¸Â¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÀé¤ÎÂÎ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤ÎÇÏ½ÑÉô¤ÇÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÇÏ½ÑÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÇÏ½Ñ¤â´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¹ø¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸úÍÑ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢ÃãÆ»²È¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈë·í¤¬¡Ö¥«¥Æ¥¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¥«¥Æ¥¥ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ä¹³¶ÝºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤ªÃã¤Î¸úÍÑ¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÃã¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃãÆ»¤òÅÁÅýÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄ¹ÅÄ µ®¿Î ¡§ ·Ð±Ä³Ø¼Ô¡¢·Ð±ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë