ラグビー日本代表は15日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）カナダ戦（30日、ユアスタ）へ向けた合宿をFWとBKに分かれて開始した。FW組はこの日、東京都府中市内でスクラムやモールなどのセットプレーを重点的に練習した。

FL下川甲嗣（26＝東京SG）は、ジャパンXVの主将として出場した6月29日のマオリ・オールブラックス戦後にケガで代表活動から離脱。7月のウェールズ2連戦には出場できず「今回は一人一人がファイトして取るべきところでスコアしていた」と外から見た感想を述べ「チームが積み上げているものを早く理解して戦力になりたい」と代表復帰を誓った。

これまで主将を務めていたFLリーチ・マイケル（36＝BL東京）が今回は不参加。新たなリーダー出現が求められる中、W杯フランス大会出場経験のある26歳は「チームのために一番体を張れる人。目指すべきラグビーを体現できる人」と理想のリーダー像を掲げ、自らを「もう若手ではないので。チームでも中堅の方」と称して自覚を強めた。そして代表復帰となるPNCへ向け「チームとしては優勝を目指していくだけ。自分はバックローとしていかにチームに良い影響を与えられるか」と意気込みを語った。