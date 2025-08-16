お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」に出演。テーマパークのプライオリティパスについて持論を語った。

番組内で「テーマパークについての不満」について20代から40代の男女100人に聞いてみたという記事についての話題となり、2位は待ち時間の長さ、1位は高額な費用というのを聞いた小木は「高いよ」と同調。

矢作は「時は金なり、だよ」と高くても並ばないほうが良いと語ると、小木は「待ち時間がみんなの楽しい時間になれるから」と、並びながら家族で色々話すのが楽しいと答えた。

さらに「いくらか払うと、並ばないで入れるみたいなのあるんでしょ？プライオリティパス？あれもちょっとな〜と思っちゃう時あるんだよな」と語った。矢作は「俺大好き」と言うと「並んでる子供たちの横を抜けれないんだよ。あれが嫌なんだよなあ」と語った。

特に、子供と一緒の時には「並んでる子供がいて、こっちも子供がいて、俺が子供連れて入っちゃったら、うちの子供によくないし…教育的にね」と説明。矢作も「マウントがな」と言うと、小木は「あれを絶対見せたくないなと思っていて。だから絶対並ぶよ。それかマントで子供を隠して、連れて行くきらいだよ。じゃないと並んでる子供が可哀そうすぎちゃって」と語った。

さらに「あれは、凄い悪い影響与えてると思う。もしくは、子供にハングリー精神を出させてくれるのかもしれない、あれでね。“よし、俺も頑張るぞ！あっちに行けるように”って」と推測した。

矢作が「確かに、親のお金でプライオリティに行くんだもんな」と同意すると「親が比較されてるみたいな感じを、子供にさせたくないの」と親からの目線で語っていた。