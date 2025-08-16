

あなたの家ではリビングに家族が集まっていますか？（写真：ジャーナル スタンダード ファニチャー）

【まとめを見る】家族とコミュニケーション取れていますか？自然と会話が生まれる工夫とは

厚生労働省の調べでは、2023年の夫婦共働きの割合は夫婦世帯全体の7割を占め、その後も高い数値を記録しているとか。夫婦ともに仕事に従事し、家事や育児は分担する。そのスタンスはもはや一般的となっています。



そんな中、毎日忙しくてパートナーとゆっくり話す時間がない、子どもとのコミュニケーションが減ってきたと悩む方も少なくありません。良好な家族関係を保つ土台となるのは、やはり日常の他愛もない会話。ここでは、そのきっかけに一役買うインテリアや雑貨を取り上げます。

インテリアが家族をリビングへ引き寄せる

会話を生むためのファーストステップ、それはもちろん、実質的な距離を縮めることにほかなりません。一工夫が施されたソファーやダイニングテーブル、もしくはシェアできるものや互いに好きなものがちりばめられたリビングであれば、自然と人は集まり会話が生まれます。

【まとめて見る】家族とコミュニケーション取れていますか？自然と会話が生まれる工夫（写真23枚）

肘掛けのないシンプルな作りはあらゆる用途を可能にし、空間に開放感をもたらしてくれる。プラヤ ソファー ベース［W1800×D880×H400 mm］ ￥121,000／ジャーナル スタンダード ファニチャー（写真：ジャーナル スタンダード ファニチャー）

例えば、ジャーナル スタンダード ファニチャーのプラヤ ソファー。背面がないためあらゆる方向からアプローチでき、別売りの専用クッションと組み合わせれば多様な使い方が可能です。また親と子それぞれの理想の高さのテーブルを組み合わせられるアルフレックスのトロカデロシリーズは、家族が自然と一カ所に集まる動線を作り出すことができます。



シリーズ名はフランスのパリにあるトロカデロ広場に由来。彫刻的なフォルムがエレガントで、高さの異なるものを組み合わせることで空間と会話にリズムを生む。左から：トロカデロ コーヒーテーブル［W1275×D695×H380 mm］ ￥378,400、［W600×D620×H333 mm］ ￥314,600、［W600×D620×H383 mm］ ￥246,400／アルフレックス（写真：アルフレックス ジャパン）

ダルトンのステンレス テーブル＆ベンチ ダブルは、その名称からも想像できるようにベンチにもテーブルにもなるオールマイティさが肝。ベンチにし夫婦でのんびりとした時間を過ごすもよし、テーブルタイプにし家族で食事を楽しむもよし。あらゆる使い方が可能で、それぞれの距離を想像以上に縮めてくれるはずです。



オールステンレス製で腐食に強く、そのため屋外でも活躍してくれる。ステンレス テーブル＆ベンチ ダブル［W1250×D1400×H743 mm］※テーブル時、［W1250×D600×H870 mm］※ベンチ時 ￥91,300／DULTON（写真：ダルトン）

共通の話題作りにいい働きをする雑貨と家電

海水浴に、遊園地に、一泊旅行。はたまた、運動会や音楽会といった子どもの行事。家族イベントの思い出は唯一無二だけに、多くの親御さんはあらゆる手段を使い記録として残しているでしょう。

今となってはスマートフォンの高機能化に伴い、写真も動画もそれひとつで事足りるかもしれませんが、特別な形で残せばその思い出はより鮮明に、より深く刻まれるのではないでしょうか。

世代を問わず、多くのアーティストたちに多大な影響を与えてきた「ポラロイド」は、過去の文化を改めてフィーチャーすることの多い昨今にちょうどいいクラシックカメラ。あらゆるものがデジタル化している今にあって逆に新鮮に映り、部屋を彩るインテリアとしても有能です。特徴的なカラーフィルムに残すことで思い出は特別となり、見返した際には会話に花が咲くこと請け合いです。



左：長らく愛されてきたポラロイド社のカメラのMoMAエディション。露出計の位置、測距センサー、オートフォーカスシステムを改善し、明るい環境でもより鮮明な写真が撮れるよう最適化されている。ポラロイドナウカメラ MoMAエディション ￥24,900／ポラロイド（写真：MoMAデザインストア） 右：デザインはMoMAのアイコニックなロゴや、フィンセント・ファン・ゴッホ、ミルトン・グレーザーといったアーティストの名言がプリントされたものなど全12種。各パックにはその中の8デザインをランダムに封入している。ポラロイドカラーフィルム MoMAエディション ￥3,480／ポラロイド（写真：MoMAデザインストア）

アートを家族の共通言語にすれば、自ずと感性は磨かれるかもしれません。だとすると、こんなアイテムを部屋に飾ることで会話の糸口がつかめるのではないでしょうか。

世界でもっとも美しい美術館のひとつにも挙げられる、デンマークのルイジアナ近代美術館。これまで、世間の耳目を集めた多くのエキシビションが開催されてきましたが、それらを象徴するのが、各イベントで作られてきたポスターでした。



左：フランスの巨匠、アンリ・マティスが晩年に取り組んだのが、“ジャズ”と銘打った切り絵の作品。こちらは、1947年に発表された「イカロス」をモチーフに作成したポスター。ルイジアナ近代美術館ポスター［W594×H841 mm］ ￥15,400（写真：センプレ）、右：アメリカのアーティスト、ロバート・インディアナを代表する作品、「LOVE」をモチーフにした一枚。美術館の開館60周年を記念し復刻された作品。ルイジアナ近代美術館ポスター［W420×H594 mm］ ￥13,200（写真：センプレ）

一般的にイメージするアートとは一線を画すかもしれませんが、世界に名高い美術館の歴史と美学、思想を伝える有益な作品であることに変わりはありません。そのキャッチーさは空間演出としてはもちろん、言葉と言葉を交わす1つの理由にもなりえます。

そして人を集め、共通の話題でも盛り上がれる大本命として挙げられるのがプロジェクターです。昨今ではコンパクトなものから高性能なものまで多種多様を極めますが、なかでもおすすめしたいのがアラジンエックスのアラジンエックス2プラス。



映画やサブスク動画以外にも、壁面へ壁時計や世界の名画、印象的な世界の風景などを投影可能。アラジンエックス2プラス ￥129,800／アラジンエックス（写真：アラジンエックス）

高性能プロジェクターと高音質スピーカーを搭載した画期的な3in1プロジェクターで、家庭用の引掛シーリングがあれば取り付けはイージー。明るさを保ちながら目に優しく、臨場感あふれる映像と音を提供してくれます。

Bluetooth対応ゆえコードが空間を邪魔することはなく、かつ高速でつながり起動も一瞬。データ容量が豊富ゆえ、より多くの作品も保存できます。多くの人気動画サービスが視聴でき、さらにはおうちカラオケまでできる優れもの。インテリアとしてもうってつけです。



家庭用の引掛シーリングがあれば取り付けられる照明型のプロジェクターで用途も幅広い（写真：アラジンエックス）

さりげない優しさが互いの距離を縮める

日々の穏やかな会話の根底には、相手への感謝や労い、優しさがあります。



世界に誇る毛布産地の大阪府泉大津市。バッシュのアイテムは同地で織られ、その数は一日にわずか10枚のみ。それは代々受け継がれてきた技術に誇りを持ち、天然へのこだわりも見失わない彼らのこだわりゆえ。ウールブランケット ［W1300×H1800 mm］ ￥25,300／バッシュ（写真：植山テキスタイル）

隣にいるパートナーが縮こまりながら腕をさすっているならばそっとブランケットを掛けてあげましょう。同じブランケットを共有しながら、わが子とゲームに興じるのもひとつの手。その先に有意義なコミュニケーションがあります。バッシュのウールブランケットは、上質な天然素材を贅沢に使用した肌触りの良さが魅力。その心地よさがもたらすゆとりにより、言葉を交わす機会も自然と増えていくかもしれません。

そして、共働きの忙しない日常でも、夫婦水入らずの時間を作ることは大切です。夫が率先してコーヒーを淹れ、2人でゆったりとした時間を過ごす。それだけでも気持ちは安らぎ、自ずと他愛もない話が始まるでしょう。



左：サイドにあしらわれた日本の伝統模様は、美しさだけでなく無病息災などの願いが込められた縁起のいいデザインでも知られる。ドリップスタンドセット 麻の葉ナチュラル ［W175×D145×H250 mm］ ￥13,750、右：コーヒードリップに特化し、細い注ぎ口はお湯の量やスピードをコントロールしやすい。V60 ドリップケトル・ヴォーノ［W295×D144×H147 mm］ ￥4,730／HARIO（写真：HARIO）

ハリオの「AYA・静」シリーズはその一助になりえます。天然木に和の風情が空間に平穏をもたらし、さらには世界でも有数のバリスタたちが使用している、コーヒードリップに特化したケトルで仕上げれば、隣のパートナーから素敵な笑顔を引き出すこともできるはずです。

日常に笑顔を引き出すエンタメは必要だ

インテリアに機能や美しさを求めるのもいいでしょう。ただ、時にはエンタメ性のあるアイテムのほうが、空間の彩りだけでなく笑顔や会話を生み出すためのいい契機になりえます。



文字が書けるサイコロ ￥440／フライング タイガー コペンハーゲン（写真：フライングタイガーコペンハーゲン）

例えば、ディナーのメニューを決める、家の掃除を分担するなど、日常のあらゆる選択肢をこんなサイコロで決めるのも楽しいものです。また、gu-paのペーパークラフトは、組み立てる楽しさを親子で共有できます。紙製ながらリアル感を追求したその姿は、わが子の感性を大いに刺激するだけでなく部屋のユニークなアクセントにもなります。



gu-paはペーパークラフト作家・和田恭侑と福永紙工の恊働プロジェクトとして2014年に誕生。リアル感を追求したのはフォルムだけにとどまらず、動物の肌や毛並みを意識した紙の質感にまで至る。シロクマ ￥2,240／gu-pa（写真：リビング・モティーフ）

空間演出とエンタメ性の双方を叶えるという点では、ギーカーのボルトやダルトンのコミックス プレイング カードもおすすめです。



左：ひとりでもみんなでも楽しめる無限○×ゲームのほか、フラッシュ記憶ゲームも楽しめる。○×ゲーム ボルト ￥6,050／ギーカー（写真：MoMAデザインストア）、右：インテリアとしても有用なコミックアート調のデザインがユニーク。そこには、ダルトンのこれまでのロングセラーアイテムが描かれている。ダルトン コミックス プレイング カード ￥1,650／DULTON（写真：ダルトン）

前者はAIが搭載され、4種類のゲームを楽しむことができます。みんなで楽しむゲームとしてトランプはもうお決まりですが、ダルトンのそれはアメコミ風のデザインが施され、飾るだけでもリビングにポジティブな変化がもたらされます。

家族の絆は尊いものですが、それをより特別に、強固にするのは日々の対話です。他愛もない会話でもいいですし、数回のみのラリーでも構いません。それだけでも普段の生活は見違えるものとなるでしょう。

そのためにも、自然と会話を引き出す、促すアイテムを是非ともリビングに招き入れてみてください。今回ご紹介したアイテムであれば、さらに、空間が美しく、センスフルに彩られるためまさに一石二鳥。試してみて損はありません。

（菊池 亮 ： エディター・ライター）