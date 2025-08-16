リバプール本拠地でプレミア開幕…満員でジョタさん兄弟を追悼「You′ll never walk alone」
2025-26シーズンのプレミアリーグが15日、リバプール対ボーンマス戦で開幕した。試合前には聖地アンフィールドを埋め尽くした満員のサポーターが、7月に交通事故で亡くなったFWディオゴ・ジョタさん、アンドレ・シウバさん兄弟を追悼。前半20分には盛大なチャントが歌われると、同37分のリバプールの先制シーンでは得点者のFWウーゴ・エキティケが「20」のハンドサインで祈りを捧げた。
ジョタさんは2020年夏、ウォールバーハンプトンからリバプールに加入したストライカー。4シーズンで公式戦182試合65得点26アシストを記録し、昨季のプレミアリーグ制覇など4つのタイトル獲得に大きく貢献していた。今季も華々しい活躍が期待されていたが、今月3日、スペイン北西部サモラ近郊の高速道路で起きた交通事故で、弟のアンドレ・シルバさんとともに亡くなった。ジョタさんが着けた背番号20はクラブ全カテゴリで永久欠番に指定されている。
この一戦では選手たちが入場した後、サポーターが『You'll never walk alone』を大合唱。リバプールの熱いファンが陣取るKOPスタンドからは家族に宛てた「ルーテ、ディニス、ドゥアルテ、マファルダ、アンフィールドはいつもあなたたちの家です。You'll never walk alone」という横断幕が掲げられ、スタンドがジョタさんとシウバさんのイニシャルや、出身地のポルトガル国旗を模した赤と緑のコレオグラフィーで彩られた。続いて1分間の黙祷を捧げ、聖地アンフィールドが静寂に包まれた。
試合開始後は普段どおりに熱い声援が送られる中、前半20分台にはスタンドからジョタさんのチャントが巻き起こり、1分間にわたる追悼の意を示した。また同37分に新加入のエキティケがゴールを決めると、中継カメラに向かって「20」のハンドサインをアピール。また主将のDFフィルヒル・ファン・ダイクは空を見上げて指を差し、ジョタさんに祈りを捧げていた。
