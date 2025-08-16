°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸«¤¿¡Ä¸¶Çú³«È¯¤Ë¤Ê¤¼Ì¿µß¤¦»ºÉØ¿Í²Ê°å¤¬¡© ÀïÁè¤¬°ú¤Îö¤¤¤¿¡Èå«¡É¤Ë°½À¥¤Ï¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews23¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤Î¤³¤Î²Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¡£¸¶Çú³«È¯·×²è¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤Ç¡¢·×²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î°å»Õ¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤òµß¤¦¤Ï¤º¤Î°å»Õ¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡Ä
°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÆü·Ï¿Í¤ÏÇÏ¾®²°¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡×ÀïÁè¤¬°ú¤Îö¤¤¤¿¡Èå«¡É
Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿°å»Õ¤Î·Ù¹ð¡Ä¸¶Çú³«È¯¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿»×ÏÇ
¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Ä®¤È¿Í¤Î»Ñ¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¿È¤¬¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Çú¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Ç¡¢»ä¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï°ì¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÂç³Ø¶µ¼ø¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼ø¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¡£
ÁÄÉã¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¸¶Çú³«È¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¿¤òµß¤¦°å»Õ¤¬²¿¸Î¡¢¸¶Çú³«È¯¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡¢»ä¤Ï¸¶Çú³«È¯¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿Ä®¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¡£
¤³¤ÎÄ®¤Çºî¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ¤ÇÀ¤³¦½é¤Î³Ë¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä®¤Ë¤Ï¸¶Çú¤Î¤¿¤á¤ÎÍ¥½¨¤ÊÆ¬Ç¾¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Õ¥£¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Î°åÎÅ¤òÃ´¤¦¤¿¤á¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Ï¡¢Ä®¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À¿ôÇ¯¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±5¤«·î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¸¶Çú¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÀïÁè¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬1945Ç¯¡¢¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Ï¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êü¼ÍÀþ¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¸¶Çú³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Ï´Ø¤ï¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¸¶Çú¼Â¸³¤Ë¤è¤ëÊü¼ÍÀþ¤Î´í¸±À¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ½»Ì±¤Ø¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¡¢Î¦·³¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¾¯¾¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡Ö¸¶Çú³«È¯Ãæ¡¢¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤é¤Ï°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ´´Éô¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó
¡ÖÁÄÉã¤Î²ò¼á¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¾¯¾¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸¶Çú¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢µ¡Ì©ÊÝ»ý¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¡£·ò¹¯¤ä°ÂÁ´¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¤·¤¿¡£°å»ÕÃ£¤Î·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ7·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï»Ë¾å½é¤Î³Ë¼Â¸³¡È¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¼Â¸³¡É¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡Ä
¡ÖÆü·Ï¿Í¤ÏÇÏ¾®²°¤Ë¡Ä¡×ÀïÁè¤¬°ú¤Îö¤¤¤¿¡Èå«¡É
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡È¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¡É¡£¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÆüËÜ¿Í³¹¤Ç¤¹¡£100Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆü·Ï¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÅ¹¤ò±Ä¤ß¡¢Æø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¤Î¶á¤¯¤Ë¡ÈJ¥Õ¥é¥Ã¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃÏ¶è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£J¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¤ÇÆ¯¤¯Æü·Ï¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤À¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢J¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
98ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¡¢Î¾ÎÙ¤ËÆü·Ï¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡ÖÆü·Ï¿Í¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©¡×
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄí¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë½»¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æü·Ï¿Í¤Î¤Û¤«¹õ¿Í¤ä°ÜÌ±¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ËËþ¤Á¤¿¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Èå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Æü·Ï¿Í¤À¤±¤¬ÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£Æü·Ï¿Í¤Ï³§¡¢Å¨¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡ÖÅ¨À³°¹ñ¿ÍË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡Ö¶á½ê¤ÎÆü·Ï¿Í¤Ï¼ýÍÆ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¶¥ÇÏ¾ì¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¡ÄÇÏ¾®²°¤Ë½»¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÙ¿Í¤¿¤Á¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ«¿©¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó
¡Ö»ä¤ÏÈá¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆü·Ï¿Í¤¿¤Á¤Ïµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£±«¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½À¤é¤«¤ÊÌ¸¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Å·¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡ÖÍ§¿Í¤Ç¤¢¤êÎÙ¿Í¡×¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸¶Çú¡¡»ÔÌ±¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢8·î6Æü¡£½é¤á¤Æ¸¶Çú¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¾å¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¤Ë¤â¡Ä
2È¯¤Î¸¶Çú¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤À¤±¤Ç¡¢21Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÎÄ®¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©¡×
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó
¡Ö¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÈï³²¤ÎÂç¤¤µ¤ò»×¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ç¤·¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¸¶Çú¤¬ÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¡×¤Èëð¤¤¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¸¶ÇúÅê²¼¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Æü·Ï¿Í¤¿¤Á¤¬ÆÍÁ³¡¢ÀïÁè¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó
¡Ö¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÙ¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Èà¤é¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¿½½Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¤Þ¤¿¤âÏÄ¤á¤é¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¡Ä¡ÖÊü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸¶Çú³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¡£Êü¼ÍÀþ¤Î´í¸±À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¸¶ÇúÅê²¼¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä
¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤¬¡¢Ä´ººÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹Åç¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½ªÀï¤Î1¤«·î¸å¤Ç¤·¤¿¡£
Ä´ººÃÄ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¡ÖÃÏÌÌ¤Ë²¿Àé¤â¤ÎÂÎ¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¡¹¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²¿Àé¤â¤Î¼ð¤ì¤¿¹õ¾Ç¤²¤Î´é¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÙáç¤Î¤Ç¤¤¿ÇØÃæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä´ººÃÄ¤ÏÄ¹ºê¤Ë¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÈïÇú¸åÁá¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿³¤·³ÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã©¤êÃå¤¤¤¿ÉÂ±¡¤ÎÃæ¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤Ï¤±¤¬¤ä²Ð½ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
È±¤¬È´¤±Íî¤Á¤¿¤ê¡¢»õ·Ô¤«¤é½Ð·ì¤·¤¿¤ê¡ÄÊü¼ÍÀþ¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ò¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤âÌµ¿ô¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó
¡ÖÁÄÉã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó°å»Õ¤Ï¡¢¤³¤¦¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤¿¤Á¤¬¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÆü¤Þ¤¿ÉÂ±¡¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¡£Èà¤é¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÇúÉ÷¤ä²ÐºÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êü¼ÍÀþÈï¤Ð¤¯¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÈïÇú¤Î¸½¼Â¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢Æþ±¡´µ¼Ô33¡ó¤ËÊü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Î¦·³¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¾¯¾¤¬Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ï¡Ä
¡ØÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¤ò½ü¤¡¢Êü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½Ö¤ÎÈï³²¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Î¿ô¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¼Â¸³¤Î»þ¡¢ÁÊ¤¨¤òÌµ»ë¤·¤¿¾¯¾¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤âÊó¹ð½ñ¤òÂç¤¤¯¤æ¤¬¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¸¶Çú¤ÏÈó¿ÍÆ»Åª¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤ÏÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·³¤Ë¡È×ÖÅÙ¡É¤·¤¿°å»Õ¡¡¤¿¤À°ìÅÙ¤À¤±¸ì¤Ã¤¿¡È¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¡É
¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤ÎÂ¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¶µ¼ø¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¿¤Á¤Ë¤â·³¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡Ö¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ÏÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó
¡Ö¥¦¥©¡¼¥ì¥ó°å»Õ¤ÈÁÄÉã¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¾¯¾¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤Î¤¿¤á¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢Àµ³Î¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ö¥¹¾¯¾¤¬¹¥¤à·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡×
¸¶Çú³«È¯¤Ï·³¤Î»Ø´ø²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼å¤¯¡¢·ë²Ì¡¢·³¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¶µ¼ø¤Ï¿ä¤·ÎÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î³Ë³«È¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Ï¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥í¥¹¥¢¥é¥â¥¹¤òµî¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤ò¼é¤ë°å»Õ¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¡¢67ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤Î±ù¡¢¥Ó¥ë¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤µ¤ó¡£¥Ó¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤Î¥Î¡¼¥é¥ó°å»Õ¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤À¤±¡È¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¡É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ë¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢Èà¤Ï¡Ø¤¿¤À¤¿¤À¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸À¤À¤±¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¶²¤é¤¯ËÜÅö¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
80Ç¯¤ò·Ð¤Æ°å»Õ¤ÎÂ¹¤¬ÈïÇúÃÏ¡¦Ä¹ºê¤ËÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¡¡
ÁÄÉã¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¶µ¼ø¤ÏÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯5·î¡¢Ä¹ºê¤Ë¤½¤ì¤ÏÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¿·¤·¤¤¶µ²ñ¤Î¾â¤Ç¤¹¡£
ÅìÍÎ°ì¤ÎÂçÀ»Æ²¤«¤éÈïÇúÃÏ¥Ê¥¬¥µ¥¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿±º¾åÅ·¼çÆ²¡£
¤³¤³¤Ë¤Ï¾â¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¤Ä¤Ï¸¶Çú¤ÇÂçÇË¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÉü¸µ¤·¡¢´óÂ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
8·î9Æü¡¢Ä¹ºê¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¾â¤Î²»¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤Î¾â¤¬´õË¾¤ÈÊ¿ÏÂ¡¢¤½¤·¤ÆÏ¢ÂÓ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó¤ÏÀïÁè¤Ç°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Æü·Ï¿Í¤È¤Îå«¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï¡Ä
¥Ð¡¼¥Ð¥é¤µ¤ó
¡Ö¿Í¡¹¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
