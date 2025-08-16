第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は15日、甲子園球場で2回戦が行われた。西日本短大付（福岡）が2-1で聖隷クリストファー（静岡）を破った試合では、アルプススタンドから聞こえてきた演奏に競 馬ファンが反応。「幻聴じゃなかった」「最高」などと反響が広がった。

初回、西日本短大付の1番打者・奥駿仁（3年）が打席に入ったときだった。応援スタンドから聞こえてきたのは、G1レース前に流れる競 馬ファンにはお馴染みのファンファーレだった。トランペットの演奏がNHKの中継でも聞こえてきた。

さらに「ウマ娘」でお馴染みの「うまぴょい伝説」も流れ、X上ではファンが即座に反応。「ガチすぎて競 馬場が頭を過るwww」「甲子園からG1ファンファーレが聴こえたけど幻聴じゃなかったらしい」「何回聞いてもかっこいい」「G1ファンファーレからのうまぴょい応援とは熱いな」「G1ファンファーレからのうまぴょいマジで最高」「ほんとに異色すぎて好き」「え、甲子園からG1のファンファーレが聞こえるんだが今日ジャパンカップやってる？」などと投稿が相次いでいた。

創成館（長崎）もG1ファンファーレを演奏していたことで話題になった今年の甲子園。選手だけでなく、盛り上げる応援席にも注目が集まっている。



（THE ANSWER編集部）