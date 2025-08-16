Snow Man・佐久間＆バナナマン・日村がガールズグループ「HANA」を深掘り！ 今夜の『サクサクヒムヒム』
今夜8月16日放送の佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）によるトークバラエティー番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系／毎週土曜23時30分）では、4月にデビューした7人組ガールズグループ「HANA（ハナ）」を深掘り。デビュー前のパフォーマンスに対し、「大ベテランのスゴいパフォーマンスを見てる感じ」と日村は驚く。佐久間も「圧倒的にラスボス感スゴいね、きた〜って」と絶賛するHANAメンバーの歌声も披露される。
【写真】HANAのCHIKA、YURI、KOHARUがスタジオに登場！
本番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村の2人が「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのかを自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
今夜の放送では、オリコン上半期セールス部門の新人ランキングで1位を獲得したいま大注目のガールズグループ「HANA（ハナ）」の魅力に迫る。
オーディション番組「No No Girls」（ノーノーガールズ）によってメンバーが選ばれ、デビュー前から注目度が高かった「HANA」。プロデューサーは独自の世界観を築き上げているアーティスト・ちゃんみなが務めており、HANAは歌・ダンスなどのパフォーマンス力の高さが評価されている実力派のグループだ。
HANAについてまったく知らない様子の日村は、「花は分かるよ、そういう世界の話？ もういよいよ」、「お花を紹介するわけじゃないよね？」と何が何だかわからない状態。
そんなHANAの魅力を教えてくれる“おしつじさん”の1人目は、オーディション番組の最終審査でMCを務め、HANAのダンスや歌を完コピするほどの大ファンだというお笑いトリオ「森三中」の大島美幸。そして2人目は、親子でHANAにドハマりし、HANAのテレビ収録にも行くほど熱心なファンであるバドミントン元日本代表の潮田玲子を迎える。芸能人のファンも多いHANAだが、多くの人をひきつけるその魅力とは何なのか…？
番組では、3つの“推しポイント”を徹底深掘り。HANAの魅力を紹介しつつ、「自分に向けられたNoと戦い、夢をかなえたガールズグループ」「デビュー前なのに全員が世界に通じる実力の暴力！」「スタジオにHANAメンバー登場！ それぞれの実力がスゴすぎる！」という3つの推しポイントを解説していく。
世界中から7000通以上の応募があった「No No Girls」だが、年齢・身長・体重は一切問わないため、候補者たちは完全実力主義で勝ち上がっていかなければならない。
“おしつじさん”の大島は「周りにNoと言われたり、自信がなくて自分に中指を立てちゃった子たちが、ちゃんみなさんの指導のもと約1年かけてオーディションを戦っていくんです」と、オーディション中に繰り広げられるドラマも見どころだと解説。
日村は「熱くなる感情スゴい分かるわ」と言い、佐久間も「正直いまのだけで僕けっこうスゴい、僕うるってくる感じあります」と、オーディションでの一コマに感動する場面も。
また、デビュー前の彼女たちのパフォーマンスに対して、日村は「もうすでに大ベテランのスゴいパフォーマンスを見てるって感じ。信じられない、これがまだオーディション中だって」と驚がくするのだった。
番組後半には、HANAのメンバーであるCHIKA、YURI、KOHARUの3名がスタジオに登場。CHIKAのスゴすぎる歌の実力に、佐久間も「圧倒的にラスボス感スゴいね、きた〜って」と大興奮。
今年デビューしたばかりの若手実力派グループ「HANA」を深掘りした佐久間と日村。果たしてサクヒム“推し”となるのだろうか…？
なお、放送後からTVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。
『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、日本テレビ系にて毎週土曜23時30分放送。
