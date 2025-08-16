ホロライブ・百鬼あやめ、モバイルバッテリーの異音を報告 発火の危険性にファンが警告「使い続けてたら燃えました！」
「ホロライブ」所属のVTuber・百鬼あやめさんが、16日までに自身のエックスを更新。モバイルバッテリーが異音を上げていることをつぶやくと、ファンから心配や警告の声が上がった。
【写真】あやめさんのモバイルバッテリーが「しゅぅぅ…」
あやめさんはホロライブ2期生の和装鬼娘で、ファンからは「お嬢」の愛称で親しまれている。今回の投稿で彼女は「モバイルバッテリーがしゅぅぅ…って小さく鳴ってたんだけどやばい…？」と、モバイルバッテリーの異変をコメント。
猛暑がつづく今年の夏は、モバイルバッテリーなどに使われているリチウムイオン電池の発火事故が多発しており、あやめさんのつぶやきを見たファンは「お嬢それガチやばいよー！」「自分はモバイルバッテリー変な音鳴ってたけど使い続けてたら燃えました！」「リチウムイオン電池のガス抜き弁が作動した可能性が高いです」と返信している。
ファンたちからの返信を見たあやめさんは、その後の投稿で「怖いから買い替える おすすめのモバイルバッテリーあったら教えて！」とつづっていた。
引用：「百鬼あやめ」エックス（＠nakiriayame）
