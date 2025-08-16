元ヤクルト監督の古田敦也氏（59）が15日深夜放送のテレビ朝日系「三村やす子のバズマンTV」（金曜 前0・45）に出演。野村克也監督時代に、移動中漫画を読めなくなったエピソードを明かした。

子供の頃から野球漫画を読むのが好きだったという古田氏は、プロ野球選手になってからは？という質問に「野村監督が、とにかく知識を入れなさい、勉強しなさい、考える野球をやるんだ、って言っているところで、みんなが移動中に週刊誌とか漫画ばっかり読んでいたら怒るんですよ」と振り返った。

ある時に「みんなの前でね、“移動中にちゃんとした本を読んでいたのは古田だけだ！”って言われたんですね」ということがあったという。古田は「えっ！？」って。「俺がその時読んでいたのは、赤川次郎の『三毛猫ホームズの推理』で、軽めの小説を読んでいた」と、実は野球の勉強のための本ではなかったと明かし「それからず〜っと、移動の時1回も読めなかった漫画。ずっと難しい本読むか寝てるか…」と笑った。

古田氏の「人生を決定づけた野球漫画ベスト3」は3位がちばあきお氏の「キャプテン」、2位があだち充氏の「タッチ」、1位が水島新司氏の「ドカベン」と発表した。