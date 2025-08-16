『DOPE』“才木”高橋海人、“陣内”中村倫也のまさかの行動にあ然 ネットも動揺「展開エグい」「完全に闇堕ち」（ネタバレあり）
高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第7話が15日に放送され、陣内（中村）の行動に才木（高橋）が衝撃を受けると、ネット上にも「展開エグいて毎週」「この先読めねぇ!!」「完全に闇堕ち」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】なぜか行動を共する陣内（中村倫也）とジウ（井浦新）
香織（入山法子）を殺害した真犯人が戸倉（小池徹平）だと判明し、戸倉の前に姿を現した陣内。戸倉に拳銃を突きつける陣内に、才木は必死の説得を試みる。そんな中、戸倉は香織を殺害するに至ったいきさつを説明。陣内は拳銃の引き金を何度も引きそうになるが、才木が身体を張ってそれを食い止める。
陣内が説得を聞き入れると、才木は戸倉に手錠をかけて連行しようとする。その瞬間、陣内は静かに戸倉に接近。そのまま拳銃の引き金を引いて射殺する。突然の出来事に呆然とする才木。一方、我に返った様子の陣内も、目の前の出来事が信じられない様子で、握っていた拳銃を何度も見ながら「俺がやったのか？」と才木に問いかけるのだった…。
その後、才木は陣内がジウ（井浦新）に操られていたことを知る。一方、逮捕され勾留中だった陣内の元にはジウの姿が。陣内は「俺に戸倉を撃たせたのはあんただろ？」と聞くと、ジウは「お手伝いしたんです」と認める。
そんな第6話のラストでは、ジウの手引きによって陣内が脱走。その事実を才木が知り思わず声をあげて驚くところで第6話が幕を下ろすと、ネット上には「展開エグいて毎週」「全くこの先読めねぇ!!」「陣内さんは何のために脱走したの？」「完全に闇堕ちした陣内さん」「ジウの目的はなんなの!?」などの反響が寄せられていた。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】なぜか行動を共する陣内（中村倫也）とジウ（井浦新）
香織（入山法子）を殺害した真犯人が戸倉（小池徹平）だと判明し、戸倉の前に姿を現した陣内。戸倉に拳銃を突きつける陣内に、才木は必死の説得を試みる。そんな中、戸倉は香織を殺害するに至ったいきさつを説明。陣内は拳銃の引き金を何度も引きそうになるが、才木が身体を張ってそれを食い止める。
その後、才木は陣内がジウ（井浦新）に操られていたことを知る。一方、逮捕され勾留中だった陣内の元にはジウの姿が。陣内は「俺に戸倉を撃たせたのはあんただろ？」と聞くと、ジウは「お手伝いしたんです」と認める。
そんな第6話のラストでは、ジウの手引きによって陣内が脱走。その事実を才木が知り思わず声をあげて驚くところで第6話が幕を下ろすと、ネット上には「展開エグいて毎週」「全くこの先読めねぇ!!」「陣内さんは何のために脱走したの？」「完全に闇堕ちした陣内さん」「ジウの目的はなんなの!?」などの反響が寄せられていた。
※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記