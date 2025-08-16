´ä¶¶¸¼¼ù¡¡¸À¤¤Êý´Ö°ã¤¨¤¿¡Ä¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆþ¤ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¸í²òÀ¸¤à¤Æ¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×
¡¡King¡õPrince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤â¡¢¸À¤¤Êý¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ò¥Ó¥ó¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ç´ä¶¶¤Ë»ß¤Þ¤ë¤È¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ä¾ï¤Ë²¿¤«Ìô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡£ÉÝ¤¤¡£¸í²òÀ¸¤à¤Æ¡×¡ÖÆþ¤êÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£´ä¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤¤Êý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤×¤ê¥í¥¹¤«?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä¶¶¤Ï¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¡Ö¼ÂÍÑÅª¤Ê¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÊÆ¤ÈÆüËÜ¤ò¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤È¤«¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È·ë¹½¤ª¤Ê¤«ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤ª¤Ê¤«¤¬¸µ¡¹¼å¤¤¤Î¤Ç¡ÄËÍ¤Ï¾ï¤Ë¤ª¤Ê¤«¤ÎÌô¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£