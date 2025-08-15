リーボックの人気シューズ「CLUB C」のノーティカ別注が登場　千鳥ステッチで「帆」を表現

「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が、「リーボック（Reebok）」と「ノーティカ（NAUTICA）」による初のコラボレーションアイテムを発売する。フリークス ストアの店舗および公式オンラインストア、ZOZOTOWN、楽天ファッションで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コラボでは、80年代のクラシックなテニスデザインに着想したリーボックのシューズ「CLUB C」のノーティカ別注を展開する。シューズには、帆の千鳥ステッチを施してノーティカらしさを表現。ホワイトで統一したアッパーにはレザーを使用し、ミッドソールには軽量かつクッション性に優れた「EVAミッドソール」を採用した。ソールにはチョークカラーを用い、ヴィンテージ感を演出。アウトソールにはクリアラバーを採用し、ノーティカのロゴが透けて見える仕様に仕上げ、サイドウィンドウのラベル、ヒールパッチ、ソールプリントには、リーボックのフォントで再構成したNAUTICAのオリジナルロゴをあしらった。そのほか、ネイビーカラーのロゴ、トリコロール配色のタンラベル、ネイビー柄入りのパラコード風丸紐など、マリンテイストを意識したディテールを配した。なお、ヨットセイルのジグザグステッチを表現したコラボ専用のボックスが付属する。価格は2万2000円。

加えて、ノーティカで定番のアーチロゴとリーボックのロゴと掛け合わせたロゴをあしらったスウェット（1万3970円）、フーディー（1万4993円）、Tシャツ（8998円）、2枚入りのパックTシャツ（6996円）、3足入りのソックス（2640円）、キーチャーム（5500円）の6型を用意する。

◾️フリークス ストア：公式オンラインストア