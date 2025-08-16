¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡¦¹âÉô¡¡9K´°Åê¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ò¼Â´¶¡×º½»ý¤Áµ¢¤é¤º
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼1¡½2À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤9Ã¥»°¿¶¤â¡¢11°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç½é¤Î¹Ã»Ò±à¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡¢»³Íü³Ø±¡¡¦¸ÖÅÄ¡Ê¤³¤â¤À¡ËÍÛÀ¸¡¢²Æì¾°³Ø¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¤È¡Ö2Ç¯À¸»ÍÅ·²¦¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÏµåÂ®°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¬¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕÂÇÀþÁê¼ê¤Ë¤ÏÎÏÉÔÂ¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¤â¡¢ÍèÇ¯¤Î²Æ¤â¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤¹¡×¤È¹Ã»Ò±à¤Îº½¤Ï»ý¤Áµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£