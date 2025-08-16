ÃæÆü¡¦¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¡¡¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÅÄæÆ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡ÖMy¡¡HERO¡×¤ÇÂåÂÇ½Ð¾ì¤âÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü3-4DeNA¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ë¾¡Íø¤òÂ£¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¤¬3¡½3¤Î9²ó1»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¸ø»ä¤ÇÊé¤¦¡ÈºÇ¸å¤ÎÄï»Ò¡É¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡ÖMy¡¡HERO¡×¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Æó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£Ä¾¸å¤Î10²ó¤ËÆ£Åè¤¬»³ËÜ¤Ë·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£3°Ì¡¦DeNA¤Ë3¥²¡¼¥àº¹¤ÈÎ¥¤µ¤ì¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È´ê¤Ã¤Æ¤âÌîµå¤À¤«¤é¡£¥Ö¥é¥¤¥È¤ò¿®Íê¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢²¿¤«¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£