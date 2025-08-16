北アルプスで一番美しい火山湖と評される「みくりが池」（富山県立山町、標高約２４００メートル）を泳ぐクマが１４日、撮影された。

近辺でのクマの目撃情報は多々あるが、泳いでいる様子が確認されるのは珍しい。

同日午後４時頃、近くで働く人が泳ぐクマを発見し撮影。同日午後５時頃、上市署室堂警備派出所に通報するとともに、写真を提供した。県警山岳警備隊はＸ（旧ツイッター）に写真を投稿し、注意を呼びかけている。

県警山岳安全課によると、この日は朝からクマの目撃情報が相次ぎ、県警が周辺をパトロールしていた。泳いでいたクマは目撃されたクマの可能性もあるという。ツキノワグマとみられるが、体長や性別、泳いでいた理由については不明だ。

山岳警備隊で２０年近くの勤務経験を持つ同課の柳沢義光次席は「みくりが池をクマが泳いだというのは聞いたことがない」と驚きを隠せない様子だ。

みくりが池は室堂駅に近く、遊歩道も整備されており、観光客も多い。柳沢次席は「現地を訪れる人は、クマ対策のため、鈴など音が出るものを持って入山し、万が一クマを見つけた場合は近づかないで」と呼びかけている。（深井陽香）