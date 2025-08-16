◇陸上 アスリートナイトゲームズ 第１日（１５日、福井県営陸上競技場）

男子走り高跳び決勝で瀬古優斗（２７）＝ＦＡＡＳ＝が日本歴代２位タイ、今季世界４位タイとなる２メートル３３の大ジャンプで優勝した。２メートル３０を３回目で跳びきると、９月の東京世界陸上の参加標準記録（２メートル３３）を２本目にノータッチでクリア。一躍注目を集めたメガネ姿のジャンパーが初の世界大会代表入りへ大きく前進した。

瀬古が華麗に跳んだ。２メートル３３をノータッチでクリアし、「信じられない。うれしい」と右人さし指を空高く突き上げた。世界陸上前最後と位置づけていた大会で、参加標準記録を文句なしに突破。試合後は、日本歴代２位タイの好記録にバーをかけ直して手を伸ばし、「俺、これ跳んだん？」と余韻に浸った。

持ち味は「地面をえぐるような踏み切り」とアピール。小学生時代はバレーボールを経験し、「（スパイクと）リズムが似ている」と、高跳びにも生かしている。

世界陸上の代表入りを大きく引き寄せた。初の大舞台が約１か月後に迫る中で「今日以上のものを出すために何ができるか、考えていかないといけないと思っています」と、さらなる鍛錬を積むつもりだ。

この日ラストに失敗した、日本記録（２メートル３５）超えの２メートル３６も視野に入る。「皆さんの力を借りて、しっかり臨みたい」。伸びしろ十分のメガネ姿のジャンパーが、９月の東京・国立競技場を沸かせる。（手島 莉子）

◆瀬古 優斗（せこ・ゆうと）１９９８年３月１６日、滋賀・大津市生まれ。２７歳。瀬田北小時代はバレーボールをプレーし、瀬田北中から陸上部所属。草津東高から中京大に進んだ。現在は滋賀県スポーツ協会の所属で、滋賀の陸上スクール「ＦＡＡＳ」のコーチをしながら競技に取り組んでいる。２４年アジア室内選手権は銀メダル。「コンタクト（レンズ）が怖くて入れられない」ためメガネスタイル。１８０センチ、６６キロ。

◆東京世界陸上への道 昨年のパリ五輪で８位以内の選手は、今年１月以降に各種目で設定された参加標準記録を突破すれば内定。主要選考競技会の日本選手権（７月４〜６日、東京・国立競技場）で３位以内に入った選手も、同突破で内定となる。参加標準記録の有効期間は今月２４日まで。男子走り高跳びの瀬古は日本選手権５位タイだったが、日本勢でただ一人参加標準記録（２メートル３３）を突破したことで、選考条件で日本勢トップに浮上した。