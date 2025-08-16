元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖がチュールスカートの衣装ショットを公開した。

真飛は１６日までに更新したインスタグラムに「ぽかぽか 先週の ぽかぽか、ご覧いただいた方 ありがとうございました」と書き始め、白のトップスに黒のロングチュールスカートを合わせ、グレーのテーラードジャケットを羽織ったコーディネートでほほ笑む姿をうつしたショットを３枚アップ。「１週間は早いもので、もう明日ですね〜明日は、放送開始時間が違いますので、ご注意くださいね」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ゆうさん 可愛い〜 素敵な笑顔のお写真 嬉（うれ）しいです もう明日は金曜日 早いですね〜そして、なんと放送開始時間が２０分遅れなのですね お知らせ ありがとうございます 明日も とってもとっても楽しみです」「今日も笑顔が素敵な真飛さん いつも癒されています！！」「ゆうちゃん きゃぁぁ 先週のぽかぽかもお疲れさまでした チュールスカートのふわっと感やお足元も笑顔もトータルで可愛すぎるお写真 ありがとうございます 猛暑や豪雨等お天気不安定の中 ゆうちゃん お元気でいて下さったらそれだけで嬉しいです 明日も沢山（たくさん）楽しまれます様に」「素晴らしい笑顔いただきました」「何でいつもそんなに可愛いの？」「いつもお洒落（しゃれ）で綺麗」などの声が寄せられている。