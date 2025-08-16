¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ûµð¿Í¤¬4ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤ÇÃù¶â1¡¡DeNA¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤¬·è¾¡ÃÆ
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ìµð¿Í¤Ï4ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì2ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿7²ó¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£9²ó¤Ï¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤áµÕÅ¾¾¡Íø¤Çºå¿À¤Ë¾¡Íø¤·Ãù¶â¤ò1¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3°ÌDeNA¤Ï4°ÌÃæÆü¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï3-3¤ÇÆ±ÅÀ¤Î±äÄ¹10²ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü3ÂÇÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï¼é¸î¿À¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨ÀÜÀï¤ò¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÆ±ÅÀ¤Î7²ó¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë6¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ò3¿Í¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¹Åç¤ÏÀèÈ¯¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤¬7²ó2¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ë¤â¡¢ÂÇÀþ¤¬5°ÂÂÇ¤È¿¶¤ë¤ï¤º2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦15Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡µð¿Í6-5ºå¿À
¾¡ÍøÅê¼ê¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª(7¾¡4ÇÔ1S)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úºå¿À¡ÛÅòÀõµþ¸Ê(3¾¡4ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê3¾¡2ÇÔ34S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í3¹æ¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ3¹æ¡Úºå¿À¡ÛÂç»³ÍªÊå7¹æ
¢¡DeNA4-3ÃæÆü
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚDeNA¡ÛµÜ¾ëÂìÂÀ(3¾¡1ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÊ¡·ÉÅÐ(1ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚDeNA¡ÛÆþ¹¾ÂçÀ¸¡Ê3¾¡1ÇÔ17S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡ÚDeNA¡Û»³ËÜÍ´Âç1¹æ¡ÚÃæÆü¡Û¾åÎÓÀ¿ÃÎ13¹æ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼10¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¹âÍüÍµÌ(2¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¹Åç¡Û¿¹æÆÊ¿(5¾¡5ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀ±ÃÎÌï(1¾¡2ÇÔ6S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´6¹æ