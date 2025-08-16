米露首脳会談、「土地交換」の行方が焦点の一つ…ロシア要求のドネツク州はウクライナ防衛拠点

【ワシントン＝阿部真司、ロンドン＝工藤武人】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の会談では、ロシアとウクライナの「土地の交換」を巡る議論の行方が焦点の一つとなる。

ウクライナが軍事面で重視する東部ドネツク州の防衛都市群も交換対象として取りざたされる。ウクライナはビジネス感覚でのディール（取引）を好むトランプ氏への警戒を緩めていない。

トランプ氏は１１日、プーチン氏との首脳会談でロシアが占領しているウクライナ領土の一部返還を実現させたいとの考えを示し、「ウクライナは広大な海を奪われた。最も価値のある不動産だ」と述べた。不動産業で財をなしたトランプ氏の発言は、黒海沿岸の一部をウクライナに返還させる案を念頭に置いているとみられる。

ロシアは侵略開始後、２０１４年に一方的に併合した南部クリミアと露本土を結ぶ「陸の回廊」を構築した。現在、クリミアを含めウクライナ領土の約２０％を占領している。ウクライナを事実上の内陸国にして、穀物や鉱物など主要産品の輸出を阻止する狙いもあったようだ。

ウクライナによる２３年の大規模反転攻勢に対し、露軍は地雷原などで対抗し、反攻を失敗させた。ロシアが占領地の明け渡しに応じる可能性は極めて低いとみられている。

一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ウクライナが東部ドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）からの自国軍撤退を受け入れれば、露側が「完全な停戦」に同意するとの停戦案を報じた。米政策研究機関「戦争研究所」によると、ロシアはルハンスク州の全域を掌握しているのに対し、ドネツク州の２５％程度（約６５００平方キロ・メートル）は制圧に至っていない。軍事力での占領には「何年もかかる」とされる。

ドネツク州には、ウクライナ軍が１４年に勃発した親露派武装集団との紛争を通じて防御を強化してきた「要塞（ようさい）ベルト地帯」と呼ばれる都市群がある。露軍はこの地帯で攻めあぐねているが、戦争研究所はウクライナ軍のドネツク州以西の守りは決して堅くないと指摘する。交渉によって仮にロシアがドネツク州全域を占領することになれば、ウクライナはロシアが侵略を再開する事態に備えて防衛拠点の早急な整備を迫られる。

「土地の交換」を巡る情報は交錯しており、当事者ながら首脳会談に参加しないウクライナが気をもむ一因になっている。