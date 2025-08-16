井上尚弥戦のドタキャンは「過去のこと」　“前代未聞の再起戦”に挑むグッドマンが示した覚悟「くだらない噂話には興味もない」

ボールとの試合に向けて意気込むグッドマン(C)Getty Images

しゃにむにベルトを目指してきた若武者が、前代未聞のマッチアップに挑む。

来る8月16日、IBF世界スーパーバンタム級1位のサム・グッドマン（豪州）は、サウジアラビア・リヤドで行われる興行のセミファイナルとして、WBAフェザー級王者ニック・ボール（英国）とのタイトルマッチに挑む。いまだ世界戦経験はゼロ。それでも今年6月にフェザー級に階級を上げた26歳は、昇級初戦にして「突貫小僧」の異名を持つ王者との対戦を組まれた。

グッドマンにとっては、昇級初戦とはいえプレッシャーのかかる一戦だ。というのも、昨年12月24日に現スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）と東京・有明アリーナで挑戦する予定だったのだが、いずれも試合直前のスパーリングで負った2度の左目上の裂傷により、試合を1か月も延期した上にキャンセル。業界内で「逃げた」というイメージは拭いきれていない。ボールは実力と経験値で自身を上回る難敵だが、爪痕を残したい勝負となる。

無論、本人に「敗北」の二文字はない。米メディア『Boxing Scene』のインタビューに応じたグッドマンは、「俺がボールからベルトを奪って、トップの座というのを確固たるものにするんだ」と断言。「彼は万能な選手だけど、彼に何が足りないかを見せつける」と意気込んでいる。

新たな階級での試合に「いずれフェザー級に上がることは覚悟していた」と語るグッドマンは、世間を騒がせた井上戦からの日々についても「本当に辛かった。今振り返ると、全てが俺を今のこの位置に導いたと思う」と持論を展開している。

「たしかに苦労した。当時は本当に、本当に辛かった。でも、全ては理由があって起こるものだ。だからこそ、今この試合が目の前にあるんだ」