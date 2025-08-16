¸«¼è¤ê¿Þ¥ê¥ê¡¼¡¡½÷À¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤µ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤Î¶â³Û¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤Î¶â³Û¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼ò¥Ó¥ó¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö½÷À¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°ÛÀ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤¤¤Ã¤Ä¤â»×¤¦¤Î¤Ï¡Ä²¿¤Ç¹â¤Ã¤±¤§¥«¥Ð¥ó¤òÍß¤·¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½÷À¤«¤é¡Ö¥«¥Ð¥ó¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡Ä¤½¤ó¤Ê¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö60Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶â³Û¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¡Ö¹â¤Ã!?¡×¤È¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢²È¤Ç¸«¤¿¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤°¤é¤¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥Þ¥¸¤Ç²¶¤Î60Ëü±ß¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡£²¿¤ÇÍß¤·¤¤¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£