日本大学選抜チーム、本気メンバーのフィオレンティーナに勝つ！「⼭市秀翔と松永颯汰が素晴らしい」と現地評価

8月5日からイタリア遠征を行ってきた全日本大学選抜チーム。14日にその最後の試合となるフィオレンティーナとのフレンドリーマッチに臨み、2-1で勝利を収めた。

これまでジェノアに1-1、チェゼーナに1-1、ヴェローナに0-1、ミラン・フトゥーロ（ACミランのU-23）に4-1と4試合で1勝2分け1敗という結果となっていた全日本大学選抜。

14日にヴィオラ・パークで行われた試合は、フィオレンティーナにとっても今季初の公式戦まで最後のフレンドリーマッチということもあり、なんと2000人以上の観客が詰めかけたそう。

公式サイトのレポートによれば、フィオレンティーナのスタメンは9日のマンチェスター・ユナイテッド戦と同じ（デ・ヘア、ラニエリ、ポングラチッチ、コムッツォ、ゴセンス、グズムンドソン、ファジョーリ、ドーム、ドド、ジェコ、モイーズ・キーン）だったという。

先制点を決めたのはフィオレンティーナで、前半15分にゾームのドリブルからのクロスが入り、グズムンドソンが左足のシュートを決めた。

ただ、33分には全日本大学選抜の松永颯汰（流通経済大学）からのクロスを常藤奏（中央大学）が合わせて同点。そして81分、池⾕銀姿郎（筑波大学）のゴールで全日本大学選抜が逆転に成功し、2-1の勝利を収めている。

『violanation』によれば、日本は「セットプレーからの2得点だった」「日本が勝って当然の内容だった」とのことで、フィオレンティーナはそれほど機能していなかったよう。

なお、フィオレンティーナの公式サイトでは「キャプテンの⼭市秀翔（早稲田大学）と松永颯汰が特筆に値する。彼らはテクニックと個性に優れた選手だ」とのコメントもあった。