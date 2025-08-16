¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¡¡ºÆ¾º³Ê¸å3ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡¡ÖÂÇ¤ÁÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¤â¸÷ÌÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç1-2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï15Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢2Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤ÏºÆ¤Ó2·å¡Ö10¡×¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ÇÆ±Àï¤Ï5Ï¢ÇÔ¡£°Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤â¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬ºÆ¾º³Ê¸å¡¢3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ç¤â·ø¼Â¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇØÈÖ¹æ10¤¬¸÷ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡¡
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1·³¤Ç½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌë¤â°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£3²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤À¡£ÀèÈ¯¡¦¹âÍü¤¬¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿´Å¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæÁ°¤Ø±¿¤Ó¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡ÖH¡×¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤ÎÂÇÀÊ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡ÊÁÀ¤¤¤ò¡ËÀßÄê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤Ç¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¡ËËÞÂà¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤ó¤À¤óÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇÀÊ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È·ë²Ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡5²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï»°¥´¥í¡£7²ó2»à¤Ç¤âº¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÞÂÇ¤ÎÆâÍÆ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊÆâÍÆ¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢º£¸å¤Ø¤Î¼ý³Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¸Î¾ã¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çº¸ÂÀÂÜÎ¢¤òÆùÎ¥¤ì¡£6·î7Æü¤Ëº£ÅÙ¤Ï±¦Âè°ìÏ¾¹üÈèÏ«¹üÀÞ¤Ç½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£Ìó2¥«·î´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´Ö¤Ï¡¢¸Î¾ãÁ°¤Î¼«¿È¤ÎÂÇ·â±ÇÁü¤òÆþÇ°¤Ë¸«ÊÖ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿¶¤ê¤Ë¤¤¤±¤ë½àÈ÷¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤âÆ£°æ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¾®·¦ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¼éÈ÷¤â·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£8²óÀèÆ¬¤ÎÂÀÅÄ¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÂÎ¤Ç»ß¤á¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é¼ººö¤òÈÈ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê22ºÐ¤ËÄ«»³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÇ§¤á¤¿¡£12Æü¤Î¾º³Ê¸å¤Ï10ÂÇÀÊ¤Î¤¦¤Á8ÂÇÀÊ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÂÇ¤È¤¦¤¬ÂÇ¤¿¤Þ¤¤¤¬¡¢¥¨¥é¡¼¤·¤è¤¦¤¬²¿¤·¤è¤¦¤¬¡¢Èà¤é¡Ê¼ã¼ê¡Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬·Ð¸³¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢²«¶â¿·¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ1·³¤ÎÉñÂæ¤¬³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢ÇÔ¡£ÇÔÀï¤ÎÃæ¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ10¤¬³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë