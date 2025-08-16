¥¨¥¢¥íK¡¢°ñ¾ë¡ÁÀ¶½£Àþ¤òÁýÊØ¡¡9·î21Æü¤«¤é½µ4±ýÉü
¥¨¥¢¥íK¤Ï¡¢°ñ¾ë¡ÁÀ¶½£Àþ¤ò9·î21Æü¤«¤éÁýÊØ¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï5·î15Æü¤«¤éÄê´üÊØ²½¤·¡¢¸½ºß¤Ï²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍË¤Î½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÍË¤Î±¿¹Ò¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¹Ò¶õ·ô¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ñ¾ë¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¤Î¾è¤êÆþ¤ìÀ©¸Â¤ò8·î7Æü¤«¤éÅ±ÇÑ¡£°ñ¾ë¸©¤ÎÂç°æÀîÏÂÉ§ÃÎ»ö¤Ï¡¢¥¨¥¢¥íK¤«¤éÁýÊØ¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¢£¥À¥¤¥ä
RF384¡¡À¶½£¡Ê14¡§00¡Ë¡Á°ñ¾ë¡Ê16¡§05¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ¡¦Æü
RF383¡¡°ñ¾ë¡Ê17¡§00¡Ë¡ÁÀ¶½£¡Ê19¡§30¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ¡¦Æü