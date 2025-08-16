¼Â¼ÁÄÂ¶â¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë·î¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Ç»öÂÖ¤Ï°²½¡¢ÆüËÜ¤Ï¡È¥¤¥®¥ê¥¹ÉÂ¡É¤Ë¶á¤Å¤¯!?
¡¡8·î6Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿6·î¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡ÊÂ®Êó¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¾¶È°÷5¿Í°Ê¾å¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ1.3¡ó¤Î¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç6¥«·îÏ¢Â³¤ÎÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£
¡¡¸½¶âµëÍ¿Áí³Û¤Ï2.5¡óÁý¤Ç¡¢42¥«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤Î¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê»ý¤Á²È¤Îµ¢Â°²ÈÄÂ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤¬3.8¡ó¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡6·î¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ºòÇ¯6·î¤â¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥×¥é¥¹¤Î¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï6·î¤Ç¤â¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¿¤Ó¤À¡£»öÂÖ¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤Ó¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹·¿Ê¡Ê¤³¤¦¤·¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ç3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿¤Ó¤¬Â³¤¯¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¤Ï¡¢Êª²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð·ÐºÑ¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤â¡ÖÊª²Á¤ÈÄÂ¶â¤Î¹¥½Û´Ä¡×¤ò¾§¤¨¤ÆÄÂ¾å¤²¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬À¸»ºÀ¤Î¾å¾º¤òÈ¼¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤¬¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÀ®Ä¹ÄäÂÚ¤Ë´Ù¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¤Î¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹ÉÂ¡×¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¼Â¼ÁÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤òÀ¯ºöÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
