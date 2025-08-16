えっ、本当にゴルファー？ユ・ヒョンジュ、“美貌くっきり”の大胆レギンス姿でファン圧倒「素晴らしい」【PHOTO】

韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、美スタイル際立つレギンスSHOTでファンを釘付けにしている。

【写真】ユ・ヒョンジュ、“ぴたぴた”レギンスSHOT

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

「走らないと体がむずむずするし、もっと記録も出したいし。これはランニングにはまったのかな」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、グレーのブラトップに黒のレギンスを合わせたスポーティーコーデでランニングに励むユ・ヒョンジュが写っている。何より際立つのは圧巻のプロポーションで、モデルさながらのメリハリ感が見る者の目を引く。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュの投稿には、「一緒に走ってみたい」「韓国ゴルフ界に舞い降りたプレゼント」「本当に美しい」「素晴らしい」などの反応が寄せられていた。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。