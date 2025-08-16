¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î4ÈÖ¡¦ÇòÄ»¡¡Á´¤Æº¸Êý¸þ¤Ø3Å¬»þÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©8-4²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡1²óÀï¡¦ºÑÈþÀï¤Ç2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î4ÈÖ¡¦ÇòÄ»æÆºÈ¿¿¡Ê¤Ò¤ä¤Þ¡Ë¤¬¡¢3ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç4ÂÇÅÀ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï2¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿½¹ð·É±ó¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Â³¤¯3²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£6¡¢8²ó¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµÏ¿¤·Á´¤ÆÃæ·ø¤«¤éº¸Êý¸þ¡£¡ÖÄã¤á¤Îµå¤ò¼Î¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Ï11°ÂÂÇ¤Ç8ÆÀÅÀ¡£¡Öºå²¼¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¤Ã¤¿¡£