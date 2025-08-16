¡Ú·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤¹¡Ö¾å¼ê¤ÊµíÆý¤Î°û¤ßÊý¡×¡ÛÉÔÌ²¡¦Äã±ÉÍÜ¡¦¶ÚÎÏÉÔÂ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÔÄ´¤ò±ó¤¶¤±¤ë¡È8Âç¸ú²Ì¡É
¡ÖÃæ¹âÇ¯¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°µÅÝÅª¤Ë±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÉÍÜÉÔÂ¤Ï¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿Ï·²½¤ò¾·¤¡¢¥è¥Ü¥è¥Ü¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ëÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¡£
·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¾·¤¯Äã±ÉÍÜ¤Î¿©½¬´·
¡Ö±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¾Ã²½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¿©»öÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤ë¡¢¿ôÃÍ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤È·ò¹¯¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¬¤æ¤¨¤ÎÊÐ¿©¤Ç¤¹¡×
¡¡Äã±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹âÇ¯°Ê¹ß¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È»é¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëÆù¤Ê¤É¤Ï¾Ã²½¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¿©À¸³è¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¬¤Á¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¶ÚÆù¤ò¤Ä¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÂ¹ø¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÏ·²½¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡»é¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÀÝ¼èÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¡¢´ð½àÃÍ¤Ë¶á¤¤¤Û¤¦¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ð½àÃÍ¤è¤ê¤â¡È¹â¤¤¡É¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤ÎºàÎÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¶ËÃ¼¤ËÈò¤±¤ë¤ÈÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢´¶À÷¾É¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ö°ì»þ¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤éµíÆý¤Ï´í¸±¤È¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¿©ºà¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µíÆý¤ÏÌô¤À¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª²Æ¤Ë°û¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÈÁé¤»´êË¾¡É¤â±ÉÍÜÉÔÂ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö±Ö³ØÄ´ºº¤äÅý·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢BMI25Á°¸å¤Î¿Í¤¬Ä¹À¸¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏBMI25°Ê¾å¤À¤È¥á¥¿¥Ü·ò¿Ç¤Î»ØÆ³ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áé¤»¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¿©»ö¤ÎÎÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤È¥¦¥¬¥ó¥À¤À¤±¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
·ò¹¯¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ÏÌô¤è¤ê¤âµíÆýÀ¸³è
¡¡ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È·ò¹¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢±ÉÍÜ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤¦¤¬·úÀßÅª¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤È¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢È©¤äÈ±¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯¡¢·ì´É¤ä¶ÚÆù¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ì´É¤¬¾æÉ×¤Ê¤éÇ¾½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç½ÐÊâ¤¯¤³¤È¤ÏÇ¾¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤âÍ½ËÉ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Äã±ÉÍÜ¤Î¹îÉþ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖµíÆý¡×¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Ä¹¼÷¹ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é¤Î¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ëÁÆ¿©¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬Ä¹¼÷¹ñ¤Ë¤Ê¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï±ÉÍÜ¾õÂÖ¤Î²þÁ±¡£
¡¡Àï¸å¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÇµíÆý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÃ¦»éÊ´Æý¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µíÆý¤äÆùÎà¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬Ä¹¼÷¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µíÆý¤Ï°µÅÝÅª¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö°ßÄ²¤¬¼å¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢µíÆý¤ò°û¤á¤Ð¼ê·Ú¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ë200ml¤ò1Æü3²ó°û¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µíÆý¼«ÂÎ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ä¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡µíÆý¤Ç¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤ªÊ¢¤¬¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤ÎÊý¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤Ç±ÉÍÜ¤òÊäµë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µíÆý¤ÈÆýÀ½ÉÊ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¡£
¡ÖµíÆý¤Ë¤¤¤Á¤´¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¤òº®¤¼¤¿¥Õ¥ë¡¼¥ÄµíÆý¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µíÆý¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥Á¡¼¥º¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÆýÀ½ÉÊ¤ò¤È¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µíÆý¤ò°û¤àºÝ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÄã»éËÃµíÆý¤Ç¤Ï»é¼Á¤ò½½Ê¬¤ËÊäµë¤Ç¤¤º¡¢¤»¤Ã¤«¤¯µíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤âÄã±ÉÍÜ¤Î¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µíÆý¤Ï»éËÃÊ¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌµÄ´À°¤ÎµíÆý¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
µíÆý¤Î8Âç¸ú²Ì
¡Ê1¡Ë¹ü¤ä»õ¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë
¡¡¹ü¤ä»õ¤Ï¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤ÈºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹¹Ç¯´ü¤Î½÷À¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¶ÚÆù¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¿¤¤¿©ÉÊ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊä½¤¤òÂ¥¤·¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ÎÄã²¼¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¡Ê3¡ËÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
¡¡µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆýÅü¤ÏÄ²Æâ¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ê¡¢Á±¶Ì¶Ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È°¶Ì¶Ý¤ÎÁý¿£¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ìÄ²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢±ÉÍÜ¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¿ÈÂÎ¤Ï¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¡£
¡Ê4¡Ë·ì°µ¤òÄ´À°¤¹¤ë
¡¡¥ß¥Í¥é¥ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥¦¥à¤¬¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç·ì°µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´É¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ì´É¤Î¼ý½Ì¤òËÉ¤®·ìÎ®¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
¡Ê5¡Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´ËÏÂ
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡×¤ÎºàÎÁ¡¦¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¡£ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò¤ä¤ï¤é¤²¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢µ¤Ê¬¤Î°ÂÄê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¡Ê6¡Ë¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë
¡¡µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¡¦¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¤¿14¡Á16»þ´Ö¸å¤ËÌ²¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß
¡¡µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î°ì¼ï¡¦¥«¥¼¥¤¥ó¤Ï¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¿¤á¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÄ¹»þ´Ö¡¢ËþÊ¢´¶¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡Ê8¡ËÈþÈ©¸ú²Ì
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB2¤È¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¡£Àµ¾ï¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬·ò¹¯¤ÊÈéÉæ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤òËÉ¤°¡£
°Õ³°¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡ªµíÆý¥µ¥¤¥À¡¼
¡¡ÏÂÅÄÀèÀ¸¤Î²Æ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Ãº»À¿å¤ä¥µ¥¤¥À¡¼¤ÈµíÆý¤ò1¡§1¤Ç³ä¤ë°û¤ßÊý¡£Ãº»À¤Î¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤ÈµíÆý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Õ³°¤È¿·Á¯¡£¡Ö²Æ¤ËµíÆý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ½Å¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ç¤â¤È¤Æ¤â°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËÀ¶ÎÃ´¶¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÅü¤ÎÃº»À¿å¤Ç¤â¡¢¾¯¤·´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥À¡¼¤Ç¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¤âµíÆý¤¬¸ú¤¯
¡¡½ë¤µ¤ÇÃ¦¿å¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ²ò¼Á¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÈèÏ«´¶¤¬Â³¤¤¤¿¤ê·ì°µ¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡£Ã¦¿å¾É¾õ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¿åÊ¬¤ÈÅÅ²ò¼Á¤òÆ±»þ¤ËÊä¤¦¤³¤È¡£ÅÅ²ò¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆý¤Ï²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤Ë¤âÍ¸ú¤À¡£
1Æü3¿©¡¢µíÆý¤Á¤ç¤¤Â¤·¡Ö¤ª¼ê·Ú¥ß¥ë¥¯¥ì¥·¥Ô¡×
¡¡Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¡¢µíÆý¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿©À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ«¡¦Ãë¡¦Ìë¤È¡¢¸¥Î©¤ÎºàÎÁ¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËµíÆý¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÚÄ«¡Û¥Ð¥Ê¥Ê¥ì¥â¥ó¥À¥Ö¥ë¥ß¥ë¥¯
¡¡¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹çÀ®¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤âIN¡ª
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¡Ä1ËÜ
¡¦ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡Ä50ml
¡¦µíÆý¡Ä150ml
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢ºàÎÁ¤¹¤Ù¤Æ¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥¥µ¡¼¤ËÆþ¤ì¤ÆÙøÙÂ¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥°¥é¥¹¤ËÃí¤®¡¢¹¥¤ß¤Ç¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¿¶¤ë¡£
¡ÚÃë¡Û¿©¥Ñ¥ó¥Á¡¼¥º¥¥Ã¥·¥å
¡¡Íñ¤ä¥Ä¥Ê¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤â°ì½ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¡ª
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¿©¥Ñ¥ó¡Ê5ËçÀÚ¤ê¡Ë¡Ä1Ëç
¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡Ä1/4Â«
¡¦¥Ä¥Ê¿å¼Ñ´Ì¡Ä¾®1´Ì¡Ê70g¡Ë
¡¦Íñ¡Ä1¸Ä
¡¦µíÆý¡Ä50ml
¡¡A¡Ì¥Û¡¼¥ë¥³¡¼¥ó¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä20g¡Í
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³Æ¾¯¡¹
¡¦Ä´ÍýÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¿©¥Ñ¥ó¤Ï¼ª¤«¤é1cm¤¯¤é¤¤ÆâÂ¦¤Ë»Í³Ñ¤¯ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿Ãæ±û¤ÎÉôÊ¬¤ò¡¢Äì¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¬¤·¼è¤ë¡£¤¢¤¤¤¿Ãæ±û¤ÎÉôÊ¬¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤Ä¤Ö¤·¡¢È¢·Á¤òºî¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ2¡Á3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ê¤ë¡£¥Ä¥Ê¤Î´Ì½Á¤ò¤¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤ê¤Û¤°¤·¡¢µíÆý¤È¡Ê1¡Ë¤Î¤Ï¤¬¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ò¤Á¤®¤êÆþ¤ì¡¢¡Ê2¡Ë¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¥Û¥¤¥ë¤òÉß¤¤¤ÆÇö¤¯Ìý¤òÅÉ¤ê¹¤²¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò¤Î¤»¡¢¡Ê3¡Ë¤òÃí¤®Æþ¤ì¤Æ¡¢¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç20Ê¬¾Æ¤¡¢¥Û¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë10Ê¬ÄøÅÙ¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
¡ÚÌë¡Û¥ß¥ë¥¯¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ
¡¡µíÆý¡õ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤¬ÈèÏ«²óÉü¤Ë¸ú²ÌÅª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤â²ò¾Ã¡ª
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡¿ºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¡Ë
¡¦ÀºÇòÊÆ¡Ä2¹ç
¡¦¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÎäÅà¡Ë¡Ä150g
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ä4¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä80g
¡¦ÌýÍÈ¤²¡Ä1Ëç
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä10g
¡¦¾®¤Í¤®¡Ä4ËÜ
¡¦¿å¡Ä150ml
¡¡A¡Ì¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸1¡¢¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¢µíÆý¡Ä200ml¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸2¡¢¤ß¤ê¤ó¡Ä¾®¤µ¤¸1¡¢±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/3¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹¡Í
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡ËÊÆ¤ÏÀö¤Ã¤Æ¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤Ë¿å¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¾²òÅà¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¤Õ¤¼è¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¶Ì¤Í¤®¤Ï²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÇöÀÚ¤ê¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤ÏÇöÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¡¢ÌýÍÈ¤²¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤éºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡Ê1¡Ë¤ËA¤òÆþ¤ì¤Æ·Ú¤¯º®¤¼¤¿¤é¡¢¡Ê2¡Ë¤È¡Ê3¡Ë¤ò¤Î¤»¤Æ¹¤²¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»¶¤é¤·¤Æ¿æÈÓ¤¹¤ë¡£¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¾®¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
Ä«¡¦Ãë¡¦Ìë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦ÌÜÅªÊÌ¤ÎÀÝ¼è¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡¡µíÆý¤ÏÀÝ¼è¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¿ÈÂÎ¤Ø¤Î¸úÇ½¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¡ªÄ«¡¦Ãë¡¦Ìë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê°û¤ß¥°¥»¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡£
Ä«µíÆý¡§¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë
¡¡µíÆý¤ò°û¤à¤È¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÊ¬Èç¤µ¤»¡¢¤½¤·¤Æ¿çÌ²¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£¿çÌ²¤ËÆþ¤ë14¡Á16»þ´ÖÁ°¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤òµÕ»»¤·¤ÆÄ«µíÆý¤ò°û¤à¤È¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃëµíÆý¡§³èÈ¯¤ËÆ°¤±¤ë¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Ï¡ÖÊ¬´ôº¿¥¢¥ß¥Î»À¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÚÆù¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶ÚÎÏÄã²¼¤ÎÍ½ËÉ¤äÈèÏ«²óÉü¤Ë¤âÍ¸ú¡£
ÌëµíÆý¡§²ÃÎð¤Ç¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¹ü¤òÊä¶¯¤¹¤ë
¡¡µíÆý¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àµÛ¼ýÎ¨¤Ï¾®µû¤Ê¤É¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿µÛ¼ý¤ËºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¤Ï¿çÌ²Ãæ¡£¤Ä¤Þ¤êÌëµíÆý¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¹ü¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡ÚÄ«¡Û¥¶¥¯¥¶¥¯¤¤¤Á¤´¤Î¥À¥Ö¥ë¥ß¥ë¥¯¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¹³»À²½ºîÍÑ¤¬ËÉÙ¤Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÈþÈ©¥É¥ê¥ó¥¯
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤¤¤Á¤´¡ÊÎäÅà¤Ç¤âOK¡Ë¡Ä5Î³
¡¦¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡Êº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡Ë¡Ä50¡Á100ml
¡¦µíÆý¡Ä100ml
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥°¥é¥¹¤Ë5mm³Ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Á¤´¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡¢µíÆý¤òº®¤¼¤Æ¡¢¡Ê1¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤ÈÃí¤®Æþ¤ì¡¢¹¥¤ß¤Ç¤¤¤Á¤´¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÃë¡Û¥ß¥ë¥¯¥»¡¼¥
¡¡¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¼êºî¤ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥É¥ê¥ó¥¯
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦µíÆý¡Ä150ml
¡¦Íñ¡Ä1¸Ä
¡¦¤¤Óº½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡Ä¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥ß¥¥µ¡¼¤ËµíÆý¡¢Íñ¡¢º½Åü¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÙøÙÂ¤¹¤ë¡Ê¥ß¥¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ëº½Åü¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¡¢µíÆý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤¤Î¤Ð¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¿¤é¤¹¡Ë¡£
¡Ê2¡ËÃã¤³¤·¤Ç¤³¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥¹¤ËÃí¤°¡£
¡ÚÌë¡Û·Ü¶»Æù¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ
¡¡Îä¤¨¤¿ÆâÂ¡¤ò²¹¤á¤Æ¹³»À²½À®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÏ·²½ËÉ»ß¥¹¡¼¥×
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦·Ü¶»Æù¡Ä1Ëç¡Ê200g¡Ë
¡¦±ö¤³¤¦¤¸¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
¡¦¾®ÇþÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ä1/2¸Ä
¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä60g
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä2¡Á3Ëç
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¦¿å¡Ä100ml
A¡Ì¥È¥Þ¥È¿å¼Ñ´Ì¡Ê¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¡Ë¡Ä100¡Á150g¡¢µíÆý¡Ä200ml¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2¡¢±ö¤³¤¦¤¸¡¦º½Åü¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹¡Í
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë·ÜÆù¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¤³¤¦¤¸¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï3cm¤Û¤É¤Î¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤ò¾Æ¤¯¡£¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÃ¼¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¤¢¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤«¤Ü¤Á¤ã¤È¿å¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢5Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê4¡ËA¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢»þ¡¹¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢ºàÎÁ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë5¡Á6Ê¬¼Ñ¤ë¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¡üÀº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢ÊÆ¹ñ¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×±¡Ä¹¡£¡Ø°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¹À¸¤¤¹¤ëµíÆý¤Î°û¤ßÊý¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
ÎÁÍý¥ì¥·¥Ô´Æ½¤¡¿¶â´Ý³¨Î¤²Ã¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡Ê¡Ø°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¹À¸¤¤¹¤ëµíÆý¤Î°û¤ßÊý¡Ù¤è¤ê¡Ë¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿·§Ã«¤¢¤Å¤µ