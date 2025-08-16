投資歴11年・41歳女性「こんなにもらっていいのかな？」お祝いやご褒美にぴったりだった株主優待
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
「おすすめ優待銘柄はASNOVA」投資歴は「約11年」、投資信託や日本株を中心に運用しているという40代の投稿者女性。
「夫婦で優待品の話で盛り上がれる」ASNOVA以外では、カンロ＜2216＞の株主優待も気に入っているそうで、100株以上保有すると「（投稿時点では）予約したり並んだりしないと買えないプレミアム商品をもらえるのがうれしい」とコメント。
