Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡ÖÇò±ì¡×¤Ç±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡¡¾èµÒ1¿Í¤¬Æ¬ÄËÁÊ¤¨
15ÆüÌë¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤«¤éÇò±ì¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ1¿Í¤¬Æ¬ÄË¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢¿·ÂçºåÈ¯ÀÅ²¬¹Ô¤¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ764¹æ¡×¤¬ÊÆ¸¶±Ø¤È´ôÉì±©Åç±Ø¤òÁö¹ÔÃæ¡¢±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ÈJRÅì³¤¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÖÎ¾¤Ï´ôÉì±©Åç±Ø¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢¾èµÒ¤ª¤è¤½250¿Í¤Ï¸åÂ³¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬Æ¬ÄË¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±ì¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢16Î¾ÊÔÀ®¤Î9¹æ¼Ö¤Î¾²²¼¤È¤ß¤é¤ì¡¢JRÅì³¤¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾å¤ê¤Î¿·´´Àþ¤¬ºÇÂç52Ê¬ÃÙ¤ì¡¢¤ª¤è¤½3800¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£JRÅì³¤¤Ï¡¢16Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é¤ÏÊ¿¾ï±¿Å¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£