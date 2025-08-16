¡ÚÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤È°ìÌä°ìÅú¡Û°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ï¡ÖÃæÆü¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¡×
¡¡¡½¡½¥×¥íÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÃæÅÄæÆ¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¢ÃæÆü¤È3µåÃÄ¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤«¤éÌîµå¤ò¼è¤ì¤Ð²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌîµå¤ÏÊõÊª¡£Ìîµå¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ìîµå¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»î¹ç
¡¡¡ÖÃæÆü¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¡£¤¢¤Î´¿À¼¡£¤¢¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤Ï
¡¡¡ÖÁ´¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬Áá¤¯¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½°úÂàÊó¹ð¤·°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¡È18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡É¤È¡£µ¤»ý¤Á¤¬µß¤ï¤ì¤¿¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£·ª»³¤µ¤ó¤È¤âÅÅÏÃ¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¡×