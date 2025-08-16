¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº¡¡½é²óÀèÀ©ÂÇ¤Çº£µ¨½é¡È¥¹¥ß1¡É¾¡Íø¡¡¡Ö»É·ã¤òÆþ¤ì¤¿¡×¡¡¶âÍËÆü8Ï¢¾¡¤Ç13¾¡3ÇÔ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1-0À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨½é¤Î¡È¥¹¥ß1¡É¾¡Íø¡£¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï4ÈÖ¿ùËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éº£°æ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Á°¤Ø¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿ÆñÅ¨¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥é¥ª¥¦¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤¹¤ë¤Ò¤È¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶åÎ¤¤¬Åê¤²¤ë¤È¥é¥ª¥¦¤ÏÂÇ¤Ä¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÇÀÄ³ØÂçÅö»þ¤«¤é°¡Âç¤Ë¤¤¤¿±¦ÏÓ¤È¤ÏÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÌÁÍ§¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨10ËÜÎÝÂÇÃæ¡¢3ËÜ¤¬¶åÎ¤¤ÎÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤À¡£6·î10ÆüDeNAÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ïº¸Íã4³¬ÀÊ¤Î´ÇÈÄ¤ËÅö¤Æ¤ëÆÃÂçÃÆ¡£7·î29ÆüÀ¾ÉðÀï¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤Ïº¸Íã5³¬ÀÊ¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢Æó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡È¾ºÅ·¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢8·î¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¡¦148¤ÈÄãÌÂ¡£Á°Æü14Æü¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£ÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°¤Ï»Ö´ê¤ÎÁá½ÐÆÃÂÇ¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¡¢¥³¡¼¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç»É·ã¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶åÎ¤¤Ë¤ÏÄ«¤«¤é¡Öº£Æü¥¹¥¿¥á¥ó¤«¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Îý½¬½ª¤ï¤ê¤Ë4ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¤ï¤«¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤í¤¦¤ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±³èÌö¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°µÅÝÅª¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¿¤é»È¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡¿ùËÜ¤Ï¼ì¾¡¤ËÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍËÆü¤Ï8Ï¢¾¡¤Ç13¾¡3ÇÔ¤È¶¯¤¤¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¡¢Á°Æü¤ÎÇÔÀï¤Ç¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«ÎÏV¤Î²ÄÇ½À¤âºÆ¤ÓÉü³è¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éºÆ¤Ó¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀÐÄÍ¡¡Å°¡Ë