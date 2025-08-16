◇第107回全国高校野球選手権大会（15日、甲子園球場）

夏の全国高校野球選手権大会は15日、2回戦の4試合が開催。東洋大姫路（兵庫）、西日本短大付（福岡）、明豊（大分）、県岐阜商（岐阜）の4校が3回戦進出を決めました。

大会11日目の16日からは3回戦がスタートし、8強入りをかけた4試合が行われます。春夏通じ初の3回戦進出を果たした高川学園（山口）は、2018年以来7年ぶりの3回戦突破を狙う日大三（西東京）と激突。夏の甲子園では初の3回戦を迎える山梨学院（山梨）は、初戦で完封勝利をあげた青中陽希投手（3年）擁する岡山学芸館（岡山）と対戦します。

初戦で完封しチームを3回戦に導いた広瀬賢汰投手（3年）擁する尽誠学園（香川）は、夏の甲子園連覇を狙う京都国際（京都）との試合。前年準優勝の関東第一（東東京）は、ここまで2試合合わせて1失点と堅守が光る創成館（長崎）との試合に臨みます。

▽15日の結果

〈2回戦〉

東洋大姫路（兵庫）8-4花巻東（岩手）

西日本短大付（福岡）2-1聖隷クリストファー（静岡）

明豊（大分）6-1佐賀北（佐賀）

県岐阜商（岐阜）4-3東海大熊本星翔（熊本）

▽16日の日程〈3回戦〉高川学園（山口）vs日大三（西東京）山梨学院（山梨）vs岡山学芸館（岡山）尽誠学園（香川）vs京都国際（京都）関東第一（東東京）vs創成館（長崎）