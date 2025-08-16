お笑い芸人の藤井隆さんとタレントの井上咲楽さんがMCを務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜・午後0時55分）。8月17日の放送では、前回に続き沖縄を訪れ、沖縄ミスコン界で3冠に輝いた妻と、離島出身の“ミーハーボーイ”な夫の新婚夫婦が登場します。



【写真】沖縄ミスコン界で3冠に輝いた妻 華やかな笑顔に注目

妻は2017年に「泡盛の女王」、2019年に「ミス沖縄」、そして結婚後の2023年には、琉球王国時代の歴史を伝える観光大使「首里城王妃」に選ばれた経歴の持ち主です。一方の夫は「家族全員ミーハー」という鹿児島県・徳之島出身。芸能人を見る機会がほとんどない環境で育ち、パチンコ店の営業やテレビのロケがあれば必ず見に行くような家庭でした。



たまたま訪れた居酒屋で隣同士

そんな2人の出会いは5年前の冬でした。沖縄市在住の妻が、大学時代の友人と那覇市へ出かけたときのこと。女子5人で、誰も彼氏がいなかったため「声をかけられたら、いったんついて行こう」というノリに。夫は、徳之島の友人が沖縄で結婚式を開いた流れで国際通りで飲むことになり、たまたま訪れた居酒屋で2人は隣同士になったのだそうです。



ところが夫は酔い潰れてしまい、2人の間に会話はありませんでした。しかし翌日、夫がインスタグラムを開くと、「昨日見た子」のアカウントを発見。「泡盛の女王」かつ「ミス沖縄」で、フォロワー数も桁違い。酔って記憶をなくしたことを後悔し、すぐにDMを送って食事に誘いました。



これまで“ちゃんとしている”友人が多かった妻は、ヒゲの夫に興味を持ち、2人で居酒屋へ。しかし当日会ってみると、夫からは「これまで会った中で一番すごい有名人は誰か」「給料はいくらか」といった、「ミス沖縄」への好奇心からの質問ばかり。自分への好意があるのか分からず妻は困惑しましたが、その後も3カ月に1度ほどのペースで「時々会う友達関係」が続きました。会うたびに花束をくれる夫のギャップに妻は惹かれ、夫も「会うたびにだんだん好きに」なっていったといいます。



夜中3時のテレビ電話「明日、徳之島に来なさい」

転機は1年後。徳之島の親友が沖縄に遊びに来ることになり、夫は観光地を案内しようとしますが、美ら海水族館くらいしか知らず、「ミス沖縄」でもある妻に電話。すると「沖縄県をPRする立場として断れない」とのことで、3人で観光地を巡ることになりました。最後に居酒屋で親友から2人の関係を問われ、お互い好意を持っていることが分かり、「もう付き合えよ！」とけしかけられて交際がスタートしました。



その翌日には、予想外の出来事がありました。徳之島に帰省した夫は、母に「昨日、ミス沖縄と付き合うことになった」と自慢するも、まったく信じてもらえません。検索で妻の掲載記事を見せると、母は夜中3時にもかかわらず「テレビ電話しなさい」と要求。寝ていてすっぴんだった妻に「明日、徳之島に来なさい」と無茶ぶりします。



妻は翌朝7時の徳之島行きフェリーに乗り込み、8時間かけて島へ。しかし港に着いても誰もおらず、電話をすると夫は明らかに寝起きの声。母も含め全く覚えておらず、大パニックになりました。ただ、ちょうどその夜は夫の妹の成人祝いで親戚一同が集まっており、場は大盛り上がり。浮かれた夫は周囲に「ミス沖縄」だと自慢しながら妻を紹介しました。少し珍妙な両親への挨拶となったものの、距離は一気に縮まり、2022年11月に結婚しました。



ラストは「こういう機会なので手紙を書いてきた」と、夫からのサプライズ！ 思いのこもった内容に、妻から美しい涙がこぼれ落ちます。



番組では、MCの2人が沖縄・栃木・大分を回って新婚トークを繰り広げるスペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」を前回から5週連続で放送中です。