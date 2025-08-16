これぞ頼れる4番の仕事だ。同点の七回2死満塁、ソフトバンクの山川はロッテ2番手の広池が投じた134キロスライダーを逆方向へ運んだ。打球はぐんぐんと伸び、右中間スタンドへ。ダイヤモンドでガッツポーズを見せた大砲は「今日の一打は一番良かった」と喜びをかみしめた。

今季2本目となる満塁弾は通算8本目。オリックス時代のイチロー氏らに並んだ。山川は「満塁本塁打ってのは最高の結果になる」と妙味を語る。小久保監督は「お見事」とたたえた。

今季は不振が続き、4番からの“降格”や2軍再調整も経験。それでも7月31日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）から4番に再び座り続け、以降は打率2割6分5厘、2本塁打、7打点。「得点圏で打てない時が今年は多かった。打破するには、攻めないと道は切り開いていけない」。この日の一発は初球。満塁で近藤が三振に倒れた直後の空気を攻めの姿勢で一変させた。

2位日本ハムが敗れたため再びゲーム差は「4」に広がった。みずほペイペイドームでは7月5日の西武戦から13連勝の新記録。本拠地での13連勝となると、南海時代の大阪球場で樹立した1965年以来60年ぶりだ。指揮官は「（続くのが）有原、モイネロなので落とせない。勝つだけです」ときっぱり。主砲が鷹に勢いをもたらした。

（鬼塚淳乃介）