本年度に20歳を迎える大分県九重町の若者を祝う「二十歳のつどい」（旧成人式）が15日、同町後野上の九重文化センターであった。対象者63人のうち、約50人が出席。両親に感謝し、「大人」になる決意を新たにしていた。

町内に住んでいる人のほか、町立緑陽中の卒業生が対象。帰省した際に参加しやすいように、お盆のこの時期に開いている。町によると、二十歳を祝う式典を夏に開催するのは県内で同町だけという。

つどいでは日野康志町長が「みなさんには、自分だけでなく他人の幸せや喜びを思いやる『利他』の言葉を贈りたい。町や社会をよりよくする力になります」と呼びかけた。

出席者を代表し、会社員の岩尾丈太郎さん（20）が日野町長から「20歳の証書」を受け取った。佐賀大経済学部2年、池部瑠夏（るな）さん（19）が「それぞれの場所で力強く生きていくことを誓います。ふるさと九重町で過ごした時間、出会った人々、育んでくれた環境が私たちの確かな土台です」と謝辞を述べた。

この世代は中学生時代に新型コロナウイルスの影響で休校などを体験している。当時の教師らからのビデオメッセージが上映され、出席者は懐かしそうに見入っていた。 （床波昌雄）