¡Ú¼ÒÀâ¡Û¹ë¤Ë¸î±Ò´Ï¡¡Éð´ïÍ¢½Ð¤Î³ÈÂç¤ò´í¤Ö¤à
¡¡Àï¸åÆüËÜ¤Ï·ûË¡¤ÎÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤Î²¼¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ò¸¶Â§¤È¤·¤Æ¶Ø¤¸¤Æ¤¤¿¡£¹ñºÝÊ¶Áè¤Î½õÄ¹¤Ë¼ê¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Éð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤¬¡¢»õ»ß¤á¤â¤Ê¤¯³ÈÂç¤¹¤ë·üÇ°¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î¾À¯ÉÜ¤Ïº£·î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³¤·³¤Î¿··¿´ÏÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ËºÇ½ª·ÀÌó¤¹¤ë¡£
¡¡»°É©½Å¹©¶È¤¬·úÂ¤¤¹¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÇ¿·±Ô¸î±Ò´Ï¡ÖFFM¡×¡Ê¤â¤¬¤ß·¿¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡¡ºÇÂç100²¯¹ë¥É¥ë¡ÊÌó9500²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ç11ÀÉ¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤Î3ÀÉ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç·úÂ¤¤·¡¢2029Ç¯¤ÎÇ¼Æþ³«»Ï¤ò¸«¹þ¤à¡£»Ä¤ë8ÀÉ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Àø¿å´Ï¤äÀïÆ®µ¡¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ì¡¼¥À¡¼¤ËÃµÃÎ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀÇ½¤âÈ÷¤¨¤ë¡£»¦½ýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Âç·¿Ê¼´ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¸Å¤Î¤¢¤Ö¤¯¤Þ·¿¸î±Ò´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Éð´ï¤ÎÍ¢½Ð¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¦Æ±³«È¯¡¦À¸»º¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¸Å¸î±Ò´Ï¤â»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ±³«È¯¤È¸«¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶¦Æ±³«È¯¤ÎÄêµÁ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ïµ¬À©¤¬Ì¾¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»¦½ýÊ¼´ï¤ÎÍ¢½Ð¤¬¤Ê¤·Êø¤·Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Éð´ïÍ¢½Ð¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÍÆ¤·¤¿¡£°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Ï¿·¤¿¤ÊËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤ò14Ç¯¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¡¢Í¢½Ð¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âµßÆñ¡¢Í¢Á÷¡¢·Ù²ü¡¢´Æ»ë¡¢ÁÝ³¤¤ÎÈóÀïÆ®5Ê¬Ìî¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸ÍºÀ¯¸¢¤Ï¤µ¤é¤Ë23Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ»°¸¶Â§¤È±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»¦½ýÊ¼´ïÍ¢½Ð¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÎÊÆ¹ñÍ¢½Ð¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£±Ñ¹ñ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢Âè»°¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¸î±Ò´Ï¤ÎÍ¢½Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àï¸å¤ÎÊâ¤ß¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢»¦½ýÊ¼´ï¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÉð´ï¤¬³¤³°¤ÎÊ¶Áè¤Ç»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ÎÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ËÉ±Ò»º¶È¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·èÄê²áÄø¤Ë¤Ï¸·³Ê¤µ¤¬É¬Í×¤À¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢°ÊÍè¡¢À¯ÉÜ¤¬¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈÊý¿ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¡£
¡¡¹ñ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤ä¾µÇ§¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼êÂ³¤¤òµá¤á¤¿¤¤¡£½°»²Î¾±¡¤ÇÂ¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÞ¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤ò¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤À¡£