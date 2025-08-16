¡Î·§ËÜ¸©¡ÏÂç±«¤Ç¤Î¸ÉÎ©¡¡È¬Âå»Ô¤Ï²ò¾Ã¡¡¸©È¯É½
¡¡·§ËÜ¸©¤Ï15Æü¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë10¡Á11Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤È¹Ô¤Íè¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ1»Ô3Ä®¤Î½¸Íî¤Î¤¦¤Á¡¢È¬Âå»Ô¤Î16À¤ÂÓ44¿Í¤Î¸ÉÎ©¾õÂÖ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¸á¸å¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¹Ãº´Ä®¡¢¸æÁ¥Ä®¡¢ÈþÎ¤Ä®¤Î·×41À¤ÂÓ67¿Í¤¬°ÍÁ³¡¢¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£Ä®¿¦°÷¤é¤¬¿©ÎÁÉÊ¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¶È´ØÏ¢¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÄÈª¤Ø¤ÎÅÚº½Î®Æþ¤Ê¤É¤¬709¥«½ê¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ»ÜÀß¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤¬496¥«½ê³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢ÈïºÒ¤·¤¿½»²È¤ÎÈï³²Ç§ÄêÄ´ºº¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢18Æü¤«¤é¾åÅ·Áð»Ô¡¢Å·Áð»Ô¡¢ÈþÎ¤Ä®¡¢¹Ãº´Ä®¤Ë¿¦°÷¤ò·×24¿ÍÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£¡¡¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë