第107回全国高校野球選手権大会第10日の15日、県代表の東海大熊本星翔（熊本市）は岐阜県代表の県岐阜商との2回戦を3−4で惜敗した。初戦は大雨の影響で球場に来られなかった応援団が完全集結。悔しさに涙を流しながら、最後まで攻めの姿勢を貫いた選手たちを拍手でたたえた。

甲子園初戦の11日、大雨の影響で応援団が乗るバスは足止めをくらい、試合終了までに球場にたどり着けなかった。バス車内では、試合映像を見ながら吹奏楽部の顧問が吹くトランペットに合わせ応援していたという。

この日は1、2年生の野球部員、吹奏楽部員ら約100人からなる応援団が無事到着。澤田裕子教諭は「やっと甲子園まで来られた」と胸をなで下ろした。

初戦に続き系列校の東海大大阪仰星（大阪府枚方市）も友情応援。熊本星翔吹奏楽部の福永晋也部長（3年）は「東海サウンドで球場を埋め尽くしたい」と気合を入れた。

一進一退の試合は1点のリードを許し七回に。2死二塁で長打力が持ち味の平仲孝輔選手（3年）が三塁打を放ち同点に追いつくと、スタンドの盛り上がりは最高潮に。1回戦は応援できなかった藤田美怜さん（3年）は「スタンドでの応援はやっぱり楽しいです」と興奮気味に語った。

だが八回に勝ち越しを許す。最終回、福島陽奈汰選手（2年）が中前打を放ち粘りを見せるが届かなかった。試合後、比嘉健太主将（3年）は「もっと、このチームで戦いたかった」と悔しさをあらわにした。ただ、春夏を通じ甲子園で初勝利を挙げ、部の歴史を塗り替えた。「甲子園という最高の舞台でプレーできてよかった」と言葉をかみしめた。 （波多野澪、杉野如海、松本紗菜子）