戦後80年を迎えた終戦の日の15日、犠牲者を悼み、反戦を誓う「ナガサキ不戦の集い」が、人類不戦の碑（長崎市平野町）の前で開かれた。長崎原爆被災者協議会の田中重光会長（84）は「日本が80年続けてきた不戦、平和をどう守っていくのか、改めて考える分岐点にいる」と呼びかけた。

集会は40年以上前から開かれており、終戦の日と太平洋戦争の発端となる真珠湾攻撃があった12月8日の年2回開かれている。

この日は戦争や被爆体験を語り継ぐ「長崎の証言の会」の呼びかけで、被爆者団体など7団体や高校生ら約40人が参加。記念碑前で犠牲者に黙とうし、菊の花を献花した。

田中会長は「核兵器が安上がりと発言した（候補者が所属する）政党が議席を伸ばした。先の戦争が風化している現状がにじむ」と懸念を示した。証言の会代表委員の大矢正人さん（78）は「私たちは軍事的対立を許さない。対立ではなく、対話と協力の取り組みが急務だ」と述べた。

いずれも活水高1年の田添真菜さん（16）と八木文音さん（16）は「先人の思いをつなぎ、平和な日本を守り抜いて世界中にまで広げることが私たちの使命。平和な世界の実現に向けて行動する」と誓った。

長崎の戦争犠牲者については原爆を中心に語られがちだが、長崎原爆戦災誌によると、長崎市への空襲は原爆投下時を除いて5回あり、約350人が死亡した。市街地や造船所などが標的になったと記録されている。 （貞松保範）