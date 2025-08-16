終戦80年を迎えた15日、出撃前の特攻隊員が奏でたというフッペル社製のグランドピアノを使った演奏会「第19回ピアノ『フッペル』と共に」が佐賀県鳥栖市本鳥栖町のサンメッセ鳥栖で開かれた。奏者たちは戦争犠牲者を悼み、平和への祈りを込めた音色を響かせた。

市と市文化事業協会の主催で、終戦の日に毎年開催している。この日は黙とうをささげた後、同市出身で広島大3年の片渕ゆきはさん（20）が、隊員が弾いたとされるベートーベン作曲のピアノソナタ「月光」を披露。約80人の聴衆が平和を願うピアノの旋律に耳を傾けた。

音楽教師を目指す片渕さんは「国境を超えてつながれる音楽を通して、生徒たちに平和の大切さを伝えていきたい」と語った。市内の小学生3人も心を込めて演奏した。

演奏会後、このピアノと特攻隊員を題材に製作された映画「月光の夏」の上映会も開催。ピアノの保存や映画製作に尽力した齊藤美代子さん（82）が登壇し「この映画とピアノは鳥栖の宝。私は特攻兵たちの言葉を語り継ぎ、次の世代につなぐ大きな使命を持っている」と上映会の継続を誓った。

（前田絵）