第107回全国高校野球選手権大会第10日の15日、県代表の佐賀北（佐賀市）は大分県代表の明豊との2回戦を1−6で敗れた。佐賀北は相手と同じ11安打を放ち、何度もチャンスメークした。点差ほどの実力差のなかった九州対決。最後まで粘り強く戦った選手たちに「ありがとう」「よくやった」とスタンドから惜しみない拍手が送られた。

試合前から好勝負を期待するスタンド。佐賀北の応援の音頭を取る野球部員、宮崎宗一郎さん（2年）は「明豊はレベルが高いけど、佐賀北らしく泥くさく戦う」。一方、明豊の応援リーダーの野球部員、宇都凌佑さん（3年）は「同じ九州の仲間だからこそ負けたくない」と意識し合った。

0−0で迎えた五回、3点の先制を許す。しかしその裏の攻撃で、山下泰槻選手（2年）と野田錬平選手（3年）の安打で2死一、三塁の好機をつくる。ここで4番の宮崎淳多主将（同）が右前適時打を放ち、1点を返す。緑の帽子とTシャツ姿で声援を送った納富花琳さん（同）は「さすがキャプテン。まだいける」と祈るように見守った。

五回終了後、雨が強まり試合が中断した。エース稲富理人投手（同）は1回戦に続く先発。兄で野球部OBの悠人さん（20）は「よく投げている。タイムリーヒットが出れば、流れはまだ変えられる」と希望を捨てない。

試合は再開したが「あと一本」が出ない。七回には於保りつ稀選手（3年）の二塁打や四球で満塁の絶好機をつくるが得点を刻むことができなかった。

終盤に失点し、5点差に。それでも、選手もスタンドもあきらめない。九回、野田選手と宮崎選手が安打を放ち最後の意地を見せるが及ばなかった。それでも、九州対決を戦った明豊の岡田晴樹主将（同）は試合後、「佐賀北打線のくらいつく姿勢はすごかった」とたたえた。

敗れたとはいえ、「がばい旋風」を巻き起こして全国優勝を果たした2007年以来18年ぶりに、甲子園での勝利を手にしたナイン。この日はベンチで声をからした松尾拓実選手（同）の父・朋紀さん（51）は目をうるませ「最後まで佐賀北らしい野球を見せてくれた」と拍手を送った。 （松本紗菜子、波多野澪）