¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¡Ö²ø¤·¤¤·³´Ï¡×¤¬ ¡ÈÄÅ·Ú³¤¶®¡É¤Ë½Ð¸½¡ª³¤¼«¤Î¾¥²üµ¡¤¬¾å¶õ¤«¤éÂª¤¨¤ë ÆüËÜ³¤¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¹Ò¹Ô
±ü¿¬Åç¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤â¹Ò¹Ô
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¥ô¥£¥·¥Ë¥ãµé¾ðÊó¼è½¸´Ï¤¬ÄÅ·Ú³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤¬»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²ø¤·¤¹¤®¤ë³°´Ñ..¤³¤ì¤¬¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡×¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥í¥·¥¢·³´Ï¤Ç¤¹
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥·¥Ë¥ãµé¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤Î´ÏÈÖ¹æ¤Ï¡Ö208¡×¤Ç¡¢8·î2Æü¸áÁ°11»þº¢¤Ë±ü¿¬Åç¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÎÀ¾Ìó50km¤Î³¤°è¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ü¿¬ÅçÀ¾¤ÎÀÜÂ³¿å°èÆâ¤«¤éÅÏÅçÂçÅç¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËÆîÀ¾¤ÎÀÜÂ³¿å°èÆâ¤òÆî¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ³¤¤ÇÍ·×µ¤·¤¿¸å¡¢9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄÅ·Ú³¤¶®¤òÅì¤Ø¿Ê¤ó¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ò¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤ÏÂè45ÁÝ³¤Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁÝ³¤Äú¡Ö¤¨¤Î¤·¤Þ¡×¤ª¤è¤ÓÂè2¹Ò¶õ·²¤Ë½êÂ°¤¹¤ëP-3C¾¥²üµ¡¤Ç·Ù²ü´Æ»ë¡¦¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
