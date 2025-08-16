女子プロレス「Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ」を率いる堀田祐美子（５８）がデビュー４０周年を迎えた。

１５日に後楽園ホールで開催した自身の４０周年記念興行は、前売り時点でチケットが完売。当日は立ち見席も販売され、ファンが会場に押しかけた。さらにこの日はマッハ文朱やクラッシュギャルズ（長与千種＆ライオネス飛鳥）など全日本女子プロレスの先輩や、北斗晶ら同期、後輩が大集合。多くのサプライズで観客を沸かせた。

アクトレスガールズ時代から堀田を師匠と慕うスターダムのなつぽい＆安納サオリも、この日の大会に出場。なつぽいは尾崎魔弓と組み、安納は井上貴子と組んでワンデータッグトーナメントに参加した。試合後に取材に応じた安納は「私たちが最近１０周年やったので、堀田さんとは３０年も差があるんだなと…。堀田さんは試合でどんな技でも受けてくださるし、プライベートでも本気で怒ってくれて一緒に泣いてくれて、喜んでくれる。純粋で真っすぐなところが皆さんから愛される理由だろうな。私にとって、プロレス界の父は堀田さんです」と語った。

なつぽいも堀田の４０周年を祝いつつ「堀田さんはいつも熱く、何事もにも真剣に向き合ってくださるんです」と感謝を述べた。アクトレスガールズ時代に３人の共通の思い出があると明かし「クリスマスの興行があって、堀田さんに『トナカイ役っていうのがあるんですけど…』って言ったら『赤い鼻、塗ろうや』って言ってくれて、手作りっぽい衣装まで準備してくださって。それくらい全部に真剣。試合でも思いっきりぶつかってきたからこそ、今日もこれだけのレジェンドの方々と観客を集めているんだろうなと思います。本当に人望が厚い」と分析。

今後は堀田の魂を継いだ２人が女子プロレスを担う存在になる。なつぽいは「今日集まったお客さんを見て、自分たちスターダムが今のトップだと思ってますけど、『あなた誰？』って感じで全然知られてないことを実感した。新人の時に暴走興行に出させていただいた時の初心に返る気持ちがして、悔しかった。なので、まだまだ頑張らないといけない」と決意を新たにした。

暴走女王の魂はどこまでも受け継がれる。