¡¡½ªÀï¤«¤é£¸£°Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µÆü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ä£¸£°Ç¯ÃÌÏÃ¤ÎÈ¯É½¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¼°¼¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤ÏÄ«¤«¤é¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Î¤Û¤«¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤Î£µ£²¿Í¤¬»²ÇÒ¤·¤¿¡£
¡¡Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ä¿Í¤«¸ø¿Í¤«¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï¡Ö»ä¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸ø¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ»²ÇÒ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ëÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷£±£¸¿ÍÁ´°÷¤ÈÃÏÊýµÄ°÷£·£°¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿£¸£¸¿Í¤ÎµÄ°÷ÃÄ¤Ç»²ÇÒ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ìÈÌ»²ÇÒ¼Ô¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö³°¸ò¾å¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÁíÍý¤Ë¤â¤¼¤Ò»²Îó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï½é¤Î»²ÇÒ¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤¹¤°Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢£Ø¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Î¼°¼¤À¡£¡ÖÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È£²£°£±£²Ç¯¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¼óÁê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¡£Âè£²¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢°Ê¹ß¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆóÊ¸»ú¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÉü³è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÊÝ¼é¤«¤¤¤ï¤¤¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬°ìÉô¤Ç¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë·Ï¤«¤é¤Ï¡ÖÅöÁ³¡×¤È´¿·Þ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï¸å£¸£°Ç¯¤Ë´ó¤»¡¢¡ÖÀïÁè¤Î¡Øºá¡Ù¤Ï½þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¤½¤Îºá¤òÇØÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎàÉ´ÅÄÃÌÏÃá¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿É´ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡ØÈ¿¾Ê¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡ØÈ¿¾Ê¡Ù¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤òÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÂ³Åê¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥Ï¥é¤ò¸Ç¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£»²À¯ÅÞ¤ÈÊÝ¼éÅÞ¤ÎÂæÆ¬¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼å¹ø»ÑÀª¤Ë·ùµ¤¤òº¹¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤ä´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÈÀ¤ÏÀ¤ÎÐªÎ¥¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÀ¼¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¶¯¹Å¤ËÂà¿ØÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÃÌÏÃÈ¯É½¤³¤½¸«Á÷¤Ã¤¿¤¬°ÍÁ³¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î¸«²òÈ¯É½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£º£¸å¤òÂç¤¤¯Àê¤¦½ªÀï¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
