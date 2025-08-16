¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢TAKURO¡õ´äËÙ¤»¤ê°ì²È¤È¿©»ö²ñ¡¡È¡´Û¤Ç¤ÏTERU¤È°ì½ï
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹1ÆüÌÜ¤Ï¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤µ¤ó¡¢¥»¥ê¤Á¤ã¤ó°ì²È¤È¥Ù¥Ë¥¹¥Ó¡¼¥Á¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢GLAY¤ÎTAKURO¡Ê54¡Ë¡õ¥â¥Ç¥ë¤Î´äËÙ¤»¤ê¡Ê48¡Ë°ì²È¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ÎÆü¡¢È¡´Û¤ÇTERU¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»ä¤Ï1¿ÍGLAY¤Ï¤·¤´¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¿©»ö¤Î¸å¤Ï¡¢¼¡ÃË¤Ë¥í¥¹¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëEREWHON¤È¤¤¤¦¹âµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼¡ÃË¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£