µÈÅÄÍÓ¡¢½ªÀïµÇ°Æü¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡¡ÃåÊª»Ñ¸ø³«¤Ë¡Ö¤ªÃåÊªÁÇÅ¨¡£¤½¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÍÓ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡×
½÷Í¥¤ÎµÈÅÄÍÓ¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¡£½ªÀïµÇ°Æü¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÄ¹ºê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÉñÂæ°§»¢¤ä¼èºà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¿ÏÂµÇ°Áü¤Ø¤Î¸¥²Ö¤ä³è¿å½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤Ê¤ÉÇ»Ì©¤ÊÆóÆü´Ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÃåÊª¤Ï¡¢±Ç²è¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ø»³¤Ê¤ß¡Ù¥³¡¼¥Ç¡£¾å¶õ¤«¤éÐíâ×¤·¤¿»³¤Ê¤ßÊÁ¤ÎÂÓ¤Ë±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÈÇ¡É¤ÎÂÓÎ±¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿å¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇÁëÊÕ¤ËºÂ¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂÓ¤ÎÊÁ¤ÎÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸¥²Ö¤äÏ¯ÆÉ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¸Å¾åÉÛ¤Î¤ªÃåÊª¤ËÍå¤ÎÂÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃåÊª»Ñ¤Ç»±¤òº¹¤¹ÍÍ»Ò¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Ï½ªÀïµÇ°Æü¡£¡ÈÄ¹ºê¤òºÇ¸å¤ÎÈïÇúÃÏ¤Ë¡É¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤ò¿´¤«¤éµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃåÊª¤äÂÓ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡ÖÃåÊª¤ÏÁ´¤Æ»äÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»³¤Ê¤ß¤ÎÂÓ¤¬TV¤Ç¥Á¥é¥Ã¤È¼Ì¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬ÍÓ¤µ¤ó¥Á¥ç¥¤¥¹¡ª¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍÓ¤µ¤ó¤¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍÓ¤µ¤óÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÃåÊªÁÇÅ¨¡£¤½¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÍÓ¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£