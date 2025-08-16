TBSÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¡Ö²Æ¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×Á¯¤ä¤«¥Ö¥ë¡¼¤ÎÍá°á»Ñ¤Ë¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö±§Ãè°ì¤ÎÍá°áÈþ¿Í¡×
TBS¤ÎÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÆüÈæ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÁ´°÷¡¢Íá°á¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤ê°ìÁØ¥¥é¥¥é¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ²Æ¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Íá°á»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±§Ãè°ì¤ÎÍá°áÈþ¿Í¡×¡ÖÍá°á¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ä¤Ç¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¢TBS¤Î»êÊõ¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£